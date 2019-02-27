Петербуржцы пожаловались на «мусорную свалку» возле памятника Довлатову на улице Рубинштейна

Петербуржцы недовольны качеством уборки дорог в центре города — жители улицы Рубинштейна обратили внимание на кучи мусора, которые появились вокруг памятника писателю Сергею Довлатову. У мемориальной таблички на фасаде дома №23 из-под растаявшего снега показались бутылки, окурки и фантики, а возле памятника писателю установили парковку для велосипедом и также оставили за собой неубранное.

«Рубинштейна, 23. Довлатов бы оценил», — такая запись появилась в Telegram-канале Протестный Петербург. Дворники не спешат убрать памятное для горожан место, к тому же неизвестные нередко используют его не по назначению — на «рабочем месте» писателя с печатной машинкой устраивают застольные встречи. В Центральном районе обещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию, правда, пока жалоб на мусор в администрацию не поступало.

Памятник писателю Сергею Довлатову установили на улице Рубинштейна 4 сентября 2016 года — во время празднования фестиваля «День Д», который проходил в честь 75-летия со дня рождения писателя. Монумент скульптора Вячеслава Бухаева сначала думали установить там, где Довлатов прожил почти тридцать лет — во дворе дома на Рубинштейна, 23. Потом было решено открыть памятник на углу домов № 23 и № 25 на этой же улице.