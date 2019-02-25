Роскошь, которую мы потеряли: в Петербурге сносят легендарный долгострой «Северная корона»
Прямо сейчас на набережной Карповки сносят отель «Северная корона» – легендарный долгострой и самое величественное заброшенное здание города. «Собака.ru» рассказывает его историю и показывает, как оно выглядело раньше и сейчас.
До появления «Зенит-Арены» именно «Северная корона» считалась самым известным и дорогим долгостроем в городе. Начали ее возводить еще в 1988 году по заказу Госкомтуризма СССР. Автором проекта стал знаменитый петербургский архитектор Марк Рейнберг, который, впрочем, вспоминать о нем не любит. Гостиница планировалась роскошной – с 247 номерами, бассейном, конференц-залом, фитнес-клубом, дясятком баров и ресторанов.
Вскоре ни Госкомтуризма, ни СССР не стало, и строительство было приостановлено за неимением финансирования. Остались не выплаченными долги строителям, которые подавали в суд на новых владельцев – среди них был и банк «Санкт-Петербург», и «Интеротель Петроград», и «Еврофинанс Моснарбанк».
В 1995 году в народе отель стали считать проклятым, так как в нем на презентации по случаю скорого, как тогда казалось, открытия умер митрополит Иоанн – позже врачи пришли к заключению, что у священнослужителя случился инфаркт.
Открыть гостиницу обещали в 1996-м, потом к 300-летию города, после – в 2006 и 2008. В 1997 году она была достроена на 90%. В 2009 году было принято решение снести «Корону», а на ее фундаменте построить жилье с детским садом. Позже, в 2011 году, комиссия подтвердила необходимость сноса, обнаружив ошибки строительства и пришедшие в негодность несущие конструкции.
В самом конце 2018 года гостиницу наконец начали сносить. По данным «Петербургского дневника», здесь возведут жилой комплекс на 259 квартир с подземным паркингом и детским садом. Разрешение на работы на этом месте было выдано «Северной короне» еще в 2016 году, однако до недавнего времени рабочие и техника здесь не появлялись. Действие документа заканчивается в конце июля этого года. Вот как выглядит отель сейчас.
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