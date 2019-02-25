Роскошь, которую мы потеряли: в Петербурге сносят легендарный долгострой «Северная корона»

Прямо сейчас на набережной Карповки сносят отель «Северная корона» – легендарный долгострой и самое величественное заброшенное здание города. «Собака.ru» рассказывает его историю и показывает, как оно выглядело раньше и сейчас.

До появления «Зенит-Арены» именно «Северная корона» считалась самым известным и дорогим долгостроем в городе. Начали ее возводить еще в 1988 году по заказу Госкомтуризма СССР. Автором проекта стал знаменитый петербургский архитектор Марк Рейнберг, который, впрочем, вспоминать о нем не любит. Гостиница планировалась роскошной – с 247 номерами, бассейном, конференц-залом, фитнес-клубом, дясятком баров и ресторанов.

Вскоре ни Госкомтуризма, ни СССР не стало, и строительство было приостановлено за неимением финансирования. Остались не выплаченными долги строителям, которые подавали в суд на новых владельцев – среди них был и банк «Санкт-Петербург», и «Интеротель Петроград», и «Еврофинанс Моснарбанк». В 1995 году в народе отель стали считать проклятым, так как в нем на презентации по случаю скорого, как тогда казалось, открытия умер митрополит Иоанн – позже врачи пришли к заключению, что у священнослужителя случился инфаркт.