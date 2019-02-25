Илья Варламов и Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга

Блогер Илья Варламов и российский политический и общественный деятель Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга. Он начал свою работу в рамках предвыборной кампании губернатора и муниципальных депутатов города. «Этот год нужно использовать, чтобы преобразить город», — призывают они.

Еще в ноябре 2018-го Варламов и Кац объявили грядущий, 2019 год — годом Петербурга. В это время блогеры сосредоточат свою общественную деятельность на городе. Изменением городских пространств и среды будут заниматься фонды «Внимание» и «Городские проекты». Как написал Кац, они покажут «десятки, а может и сотни примеров».

Сейчас на сайте spb.city4people.ru можно ознакомиться с проектами по преображению Петербурга — реновация Казанского сада, Конюшенной площади, сквера Земцова. Они нацелены на создание «мощных центров притяжения для массовых мероприятий». Так, например, вышеупомянутый Казанский сад, согласно проекту, может превратиться в «площадь с открыточным видом, фруктовым садом и пешеходной набережной вдоль воды», а север Земцова из автостоянки для хаотично припаркованного транспорта — в общественное пространство для людей.

На сайте также можно поддержать проекты и подать заявку на избрание в муниципалитет Петербурга, выборы которого пройдут в городе в сентябре.

«Санкт-Петербург прекрасен, но уже который год он переживает политическое и урбанистическое изнасилование. На конкретных примерах мы покажем, как можно преобразить Петербург. Примеры будут как небольшие, показывающие изменения на конкретных улицах, так и более масштабные, показывающие изменения во всем городе. Но мы не ограничимся просто демонстрацией изменений. Мы будем вести кампанию и до сентября вместе с вами сделаем так, что преображение города станет главной темой городских выборов», — сообщается на сайте акции.