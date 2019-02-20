В Петербурге вышла книга об «отце» русского балета Мариусе Петипа

К 200-летию со дня рождения «отца» русского балета Мариуса Петипа, петербургская журналистка и литератор Наталия Чернышова-Мельник издала о нем книгу. Средства собирали на краудфандинговой платформе Planeta.

Сейчас книгу раздают тем, кто вложил в нее деньги еще в прошлом году. Чтобы купить экземпляр, нужно связаться с издателями.

Мариус Петипа начал свою артистическую карьеру на сценах Брюсселя, Нанта, Бордо, Парижа и Мадрида. Мировую славу тем не менее он снискал в Петербурге, где творил более пятидесяти лет и поставил главные хореографические шедевры XIX века. Петипа создал стиль академического балета, укоренил универсальную классическую школу, воспитал несколько поколений выдающихся танцовщиков. Благодаря его деятельности в России были сохранены лучшие традиции европейского балета XVII–XIX веков.