Голубой настил на Мойке назвали загрязнением реки — его положили для съемок фильма от студии Михалкова

Реку Мойку, которую покрыли голубым настилом для съемок романтического фильма, проверил Росприроднадзор. Специалисты заявили, что река загрязнена.

«Чем обработаны понтоны, неизвестно. Однако уже сейчас заметно, что вещество, которым обработан настил, легко растворимо: при таянии лед приобретает голубой оттенок. В действиях неустановленных лиц усматривается нарушение водного законодательства», — говорят в пресс-службе ведомства.

Аналогичный голубой настил уложен в районе улицы Садовой на льду Крюкова канала.

Студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ» занимается производством фильма «Серебряные коньки». По сюжету фильма, 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.

В прокат картину «Серебряные коньки» планируется выпустить в 2020 году.