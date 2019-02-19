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«Эстетика распада»: в Instagram появился аккаунт о петербургской весне

Этой зимой в Петербурге развернулась настоящая драма: город завалило снегом и покрыло льдом, горожане массово получают травмы, двое погибли. Осадки в январе в два раза превысили норму. А с приходом плюсовой температуры всё, что выпало за три месяца, начало таять.

В Петербурге появился Instagram-аккаунт «Это весна», куда выкладывают кадры того, как сейчас выглядит город. Всем желающим предлагают выкладывать свою весну под хештэгом #etovesna.

 

Ранее в Петербурге появился новый мем — большой грязный сугроб, который превратили в Эверест, айсберг из «Титаника» и «Горбатую гору».


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