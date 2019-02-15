Фото: в Петербурге зацвела первая сакура

В Японском саду на Аптекарском острове зацвела сакура. Об этом в своем Instagram рассказала петербурженка Анастасия Мелентяева.

В прошлом году, благодаря беспрецедентно теплому и сухому маю, Петербург утопает в зелени, а сирень, яблони и вишни усыпаны цветами.Сакура цвела в Ботаническом саду и в Яблоневом саду в районе Купчине. Посмотрите на фотографии сада из Instagram, которыми делились счастливые горожане.