10 самых красивых витражей в парадных Петербурга

Петербург — это не только величественные дворцы и особняки, но и небольшие изящные детали, которые можно найти в самом обычном доме. Александр Павлович ведет Instagram-аккаунт @vitrazhi_spb, в котором исследует одну из таких деталей — витражи. Специально для «Собака.ru» Александр выбрал десять шедевров витражного мастерства из парадных города.

Большой Казачий Переулок, дом 6 Витраж с листьями черники в доходном доме Михаила Васильевича Захарова. Династия Захаровых стала известна благодаря своему кирпичному производству. Основанное в 1813 году Кузьмой Захаровым предприятие переходило по наследству и функционировало до Первой мировой войны, а после Октябрьской революции было национализировано и модернизировано в завод «Победа».

Набережная реки Фонтанки, дом 64 Это, пожалуй, самый фотографируемый и популярный в социальных сетях витраж Петербурга. Расположился он в доходном доме, который стал первой серьезной работой архитектора Гавриила Васильевича Барановского для купцов Елисеевых.

Улица Ординарная, дом 10 Одни из самых красивых витражей на Петроградской стороне скрываются в доходном доме по проекту Оттона Людвиговича Игнатовича. В течение нескольких лет усилиями жильцов витражи и интерьеры парадной лестницы восстанавливались, сейчас попасть сюда довольно сложно.

Большой Проспект Петроградской стороны, дом 63 Если вы посмотрите на фасад этого дома, то не увидите никаких архитектурных акцентов, типичная рядовая застройка. Но если зайти в парадную, на двух последних этажах можно обнаружить замечательные сохранившиеся наборные витражи с растительным мотивом. Дом в 1904 году возвел Павел Михайлович Мульханов.

Улица Чайковского, дом 42 Доходный дом купца Андрея Михайловича Назарова в Литейной части. Здесь витражи уцелели на каждом этаже.

Большой Проспект Петроградской стороны, дом 69, Ординарная 2 Витраж в доме Ивана Федоровича Алюшинского — состоятельного домовладельца, имевшего несколько доходных домов на Петроградской стороне. В этом здании Иван Федорович жил сам и занимал весь третий этаж.

2-я линия ВО, дом 29, улица Репина, дом 30 Замечательные витражи сохранились в доме купца Смирнова на Васильевском острове. Его в 1907 году возвел Федор Федорович фон Постельс, известный по доходному дому герцога Лейхтенбергского, одной из самых важных построек в стиле модерн на улице Большой Зеленина.

Большой проспект Петроградской стороны, дом 104 Геральдический паук, притаившийся в доходном доме Роберта Дидерихса, сына владельца фабрики фортепианных изделий «Братья Дидерихс».

Улица Рубинштейна, дом 4 Витраж в доме Павла Константиновича Палкина, губернского секретаря, служившего в комитете Презрения нищих. Дом в 1904 году возвел один из самых известных архитекторов Петербурга – Александр Сергеевич Хренов. У этого окна есть двойник на 18-й линии Васильевского острова.

Улица Стремянная, дом 11 Яркий пример того, как современные изменения в архитектуре отлично дополняют общую картину. Новодельный витраж под названием «Стражи» выполняет как раз такую роль. Расположился в собственном доходном доме Алексея Федоровича Бубыря 1907 года постройки.