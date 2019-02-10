Иван Ургант вышел убирать лед с тротуаров Петербурга

Актер и телеведущий Иван Ургант посвятил стихотворение петербургским сугробам и проблемам на тротуарах города, связанных с наледью. На мотив песни Максима Леонидова «Девушка-видение» актер сочинил три четверостишия и опубликовал их в качестве подписи к видео, на котором он чистит тротуар от наледи, в своем Instagram.

На видео Иван Ургант, орудуя ломом, борется с ледяной коркой, покрывшей тротуары вдоль домов. «Сквозь сугробы пробираясь, как мышка, выходя на лед, как будто Фетисов. Пролетали глыбы снежные с крыши в сантиметрах от макушки актрисы», — написал Ургант.

В комментариях под постом подписчики актера рассуждают, можно ли решить проблему снежных корок на крышах с помощью реагента, и говорят, что в регионах с более суровыми климатическими условиями такими манипуляции с наледью не более, чем обыденность. «Да, ломом, видно, работать не умеешь. Приезжай к нам на Урал, в город Красноуральск, мы тебя научим. Я это делаю практически каждую рабочую смену», — советуют подписчики.