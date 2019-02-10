Иван Ургант вышел убирать лед с тротуаров Петербурга
Актер и телеведущий Иван Ургант посвятил стихотворение петербургским сугробам и проблемам на тротуарах города, связанных с наледью. На мотив песни Максима Леонидова «Девушка-видение» актер сочинил три четверостишия и опубликовал их в качестве подписи к видео, на котором он чистит тротуар от наледи, в своем Instagram.
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Был обычный серый питерский вечер. Я пошёл бродить по Санкт Петербургу. И идёт по льду мне прямо на встречу Моя бабушка , актриса Н.Ургант Сквозь сугробы пробираясь как мышка Выходя на лёд,как будто Фетисов. Пролетали глыбы снежные с крыши В сантиметрах от макушки актрисы. Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина Ведь я приехал,а мы всё же семья. Я оглянулся посмотреть Не поскользнулась ли она, Чтоб посмотреть не поскользнулся ли я...
На видео Иван Ургант, орудуя ломом, борется с ледяной коркой, покрывшей тротуары вдоль домов. «Сквозь сугробы пробираясь, как мышка, выходя на лед, как будто Фетисов. Пролетали глыбы снежные с крыши в сантиметрах от макушки актрисы», — написал Ургант.
В комментариях под постом подписчики актера рассуждают, можно ли решить проблему снежных корок на крышах с помощью реагента, и говорят, что в регионах с более суровыми климатическими условиями такими манипуляции с наледью не более, чем обыденность. «Да, ломом, видно, работать не умеешь. Приезжай к нам на Урал, в город Красноуральск, мы тебя научим. Я это делаю практически каждую рабочую смену», — советуют подписчики.
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