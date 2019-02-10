В Петербурге отмечают 100-летие со дня рождения драматурга Александра Володина
В Петербурге отмечают столетие со дня рождения советского драматурга Александра Володина. Памятные мероприятия пройдут в рамках XV международного театрального фестиваля «Пять вечеров», который носит имя петербургского писателя и поэта. Участники фестиваля также возложат цветы к могиле Володина в Комарово.
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Фото: сообщество Александр Володин ВКонтакте
С 2004 года фестиваль традиционно проходит в течение пяти вечеров — с 6 по 10 февраля — что созвучно названию самой знаменитой пьесы Александра Володина. Каждый год театральный фестиваль расширяет свою географию — в этот раз было показано десять спектаклей, поставленных театрами Петербурга, Москвы и Московской области, Свердловской области, Башкирии и Латвии.
Закрывать фестивальную программу будет спектакль школы-студии МХАТ «Оттепель» по одноименному произведению драматурга. «Специально для юбилея мы подготовили действо, передающее атмосферу воссозданного Володиным времени и теплоту надежды той "великой ушедшей эпохи"», — рассказал ТАСС директор фестиваля, заслуженный деятель искусств России, режиссер Виктор Рыжаков. «Володин требователен к каждому из нас. Замечательно, что он собрал всех нас в своем городе, на своем юбилейном фестивале», — добавил он.
Впервые за всю историю фестиваля был организован бесплатный марафон кинопоказов — горожанам представили 11 фильмов, созданных по сценариям Александра Володина. В стенах киноцентра «Родина» показали такие ленты, как «Звонят, откройте дверь!» и «Осенний марафон», а кинопрограмму фестиваля сопровождали лекции на тему «Мир советского человека», прочитанные историками и культурологами. В театре «На Литейном» прошла специальная программа фестиваля — «Первая читка» — в ее рамках были озвучены семь лучших пьес Володина, отобранные по предложениям.
Символом фестиваля стала бронзовая статуэтка «Володин», выполненная грузинским театральным деятелем, художником и скульптором Резо Габриадзе. Организаторы фестиваля надеятся, что «многократно увеличенная копия этой миниатюры войдет в ансамбль скульптурных достопримечательностей Петербурга».
Александр Моисеевич Лифшиц, известный под литературным псевдонимом Александр Володин, родился в Минске 10 февраля 1919 года. В 1939 году поступил на театроведческий факультет ГИТИСа, откуда практически сразу ушел в армию. Во время Великой Отечественной войны был дважды ранен, награжден орденом и медалями. После окончания войны поступил на сценарный факультет ВГИКа, который окончил в 1949. В 1949-1956 годах он работал в качестве редактора, а затем и сценариста на киностудии «Леннаучфильм», в 1956-1957 был старшим редактором и членом худсовета киностудии «Ленфильм». В 1962 году дебютировал в кинематографе как автор сценария короткометражного фильма «Прошлым летом». Второй фильм, к которому Володин написал сценарий, «Звонят, откройте дверь» Александра Митты, получил приз «Золотой лев святого Марка» на Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции в 1966 году. Получив признание в кинематографе, Володин в начале 70-х годов вернулся в театр, написав пьесы «С любимыми не расставайтесь» и «Дульсинея Тобосская».
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