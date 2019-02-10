В Петербурге отмечают 100-летие со дня рождения драматурга Александра Володина

В Петербурге отмечают столетие со дня рождения советского драматурга Александра Володина. Памятные мероприятия пройдут в рамках XV международного театрального фестиваля «Пять вечеров», который носит имя петербургского писателя и поэта. Участники фестиваля также возложат цветы к могиле Володина в Комарово.

С 2004 года фестиваль традиционно проходит в течение пяти вечеров — с 6 по 10 февраля — что созвучно названию самой знаменитой пьесы Александра Володина. Каждый год театральный фестиваль расширяет свою географию — в этот раз было показано десять спектаклей, поставленных театрами Петербурга, Москвы и Московской области, Свердловской области, Башкирии и Латвии.

Закрывать фестивальную программу будет спектакль школы-студии МХАТ «Оттепель» по одноименному произведению драматурга. «Специально для юбилея мы подготовили действо, передающее атмосферу воссозданного Володиным времени и теплоту надежды той "великой ушедшей эпохи"», — рассказал ТАСС директор фестиваля, заслуженный деятель искусств России, режиссер Виктор Рыжаков. «Володин требователен к каждому из нас. Замечательно, что он собрал всех нас в своем городе, на своем юбилейном фестивале», — добавил он.

Впервые за всю историю фестиваля был организован бесплатный марафон кинопоказов — горожанам представили 11 фильмов, созданных по сценариям Александра Володина. В стенах киноцентра «Родина» показали такие ленты, как «Звонят, откройте дверь!» и «Осенний марафон», а кинопрограмму фестиваля сопровождали лекции на тему «Мир советского человека», прочитанные историками и культурологами. В театре «На Литейном» прошла специальная программа фестиваля — «Первая читка» — в ее рамках были озвучены семь лучших пьес Володина, отобранные по предложениям.

Символом фестиваля стала бронзовая статуэтка «Володин», выполненная грузинским театральным деятелем, художником и скульптором Резо Габриадзе. Организаторы фестиваля надеятся, что «многократно увеличенная копия этой миниатюры войдет в ансамбль скульптурных достопримечательностей Петербурга».