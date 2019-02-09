В Петербурге установили мемориальную доску писателю Даниилу Гранину

На Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год.

В торжественной церемонии открытия приняли участие экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, президент Российского книжного союза Сергей Вадимович Степашин, Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, соредактор журнала «Звезда», писатель Яков Аркадьевич Гордин, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили и другие. На церемонии присутствовала дочь писателя — Марина Чернышева-Гранина.

О том, что в Петербурге установят памятную доску писателю Даниилу Гранину, стало известно в конце прошлого года. Тогда же Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. Там же расположен культурно-просветительский центр имени Даниила Гранина. Конкурсные работы будут приниматься до 31 марта, а открытие памятника планируется в ноябре 2019 года.

Памятные мероприятия приурочены к круглой дате — 1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина. Писатель скончался 5 июля 2017 года.

Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учёными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.