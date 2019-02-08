Смерти, травмы и лопаты: как Петербург справляется (и не справляется) со снежным апокалипсисом

Этой зимой в Петербурге развернулась настоящая драма: город завалило снегом и покрыло льдом, горожане регулярно получают травмы, двое погибли. Рассказываем все, что известно на данный момент о ситуации: от пикетов и петиций за отставку врио губернатора до дирижеров, убирающих улицы самостоятельно.

Что происходит? В Петербурге действительно выдалась очень снежная зима: только за январь в городе выпало 188% осадков от климатической нормы. Еще в самом начале года активисты провели опрос и узнали, что только 5% петербуржцев считают, что коммунальные службы справляются с уборкой. Тогда же Смольный решил реабилитироваться и начал продвигать мем «лопата Беглова». В первый раз врио губернатора Александр Беглов сказал о них 9 января, когда отчитывал чиновников за плохую уборку улиц. Он предложил раздавать главам районных администраций лопаты со своим именем, а потом заявил, что и сам поучаствует в удалении снега и наледи. Тем не менее, лопаты не помогли — многие продолжали жаловаться, что улицы Петербурга завалены снегом и покрыты наледью. «В городе ни пройти, ни проехать, а они цирк устраивают», — комментировали новость горожане. 12 января в снегу увязла даже пара снегоуборочных машин. При этом ежедневно Смольный отчитывается о том, что в городе работает не меньше 1 000 снегоуборочных машин.

Трагедии Ситуация перестала быть смешной, когда стало понятно, что количество пострадавших неумолимо растет. Только с 30 декабря до 8 января травмы получили почти 400 человек. Ежедневно в медпункты по всему городу обращаются около сотни пострадавших от гололеда. Жертвой гололеда стала 79-летняя петербурженка: она подскользнулась, сломала шейку бедра и умерла в больнице. Две девушки получили травмы во время планового сброса снега, снежная глыба упала на голову маленькому ребенку в Купчино. На Васильевском острове сосулька пробила череп 70-летнему оператору «Ленфильма» на пенсии, он находится в больнице, у него повреждено основание черепа. 5 февраля из-за падения льда погиб студент пятого курса государственного химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов, который в этот день пришел сдавать контрольные работы, шедший с ним молодой человек пострадал и сейчас находится в Мариинской больнице. Проректора университета уже задержали — ему предъявлено обвинение по статьям о причинении смерти по неосторожности и выполнении работ, которые не отвечают технике безопасности. Отец погибшего студента заявил, что не хочет никого наказывать: «На все воля бога. Уголовным делом моему сыну никак не помочь». Кроме людей, страдают и петербургские дома: горожане массово сообщают о протечках крыш, поврежденных при чистке снега и льда. Аварийных заявок — тысячи за неделю. На Васильевском острове коммунальщики вместе с сосульками оторвали водосточные трубы. В Московском районе появилась новая достопримечательность: наледь высотой в семь этажей.

Реакция горожан Показательное восхождение на гигантский сугроб петербуржцы совершили 26 января — на его вершине они установили герб Петербурга и назвали гору пиком Рублевского — в честь действующего главы комитета по благоустройству. 15 января активисты принесли к дверям комитета по благоустройству мешки со снегом — на пакетах написали адреса, рядом с которыми были собраны сугробы. Горожане заявили, что власти занимаются не уборкой, а «пиар-кампанием через мем с лопатой». Позже одиночные пикеты прошли в Петроградском районе у здания районной администрации на Большой Монетной. Горожане держали плакаты с надписями «Непроходимый снег» и «Петроградская завалена снегом и льдом». Также петербуржцы начали собирать снег и приносить его к дверям своих ТСЖ. Из-за плохой уборки на Смольный подали в суд — истцы заявили, что условия в городе угрожают их жизни и здоровью. Суд отказался принимать иск. После этого появилась петиция от движения «Красивый Петербург», в котором активисты требуют освободить от должности врио губернатора Александра Беглова, так как «коррупция, безответственность и непрофессионализм приводят к тому, что в городе не могут просто убрать снег и обеспечить безопасность для людей. По центру города страшно, а порой невозможно ходить».

Чрезвычайное положение Депутаты потребовали ввести в Петербурге режим ЧС и привлечь к уборке снега армию. Четверо депутатов городского законодательного собрания 6 февраля обратились к губернатору с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи «с неспособностью власти организовать качественную и своевременную уборку снега». Снимок соответствующего документа опубликовал в Facebook Максим Резник. Призвал ввести режим чрезвычайного положения и историк Лев Лурье. На данный момент ответа на эти призывы не поступало.

Ковш арт-группы "Явь"

Граффити у станции метро «Горьковская», фото: Мария Медникова

«Катастрофа» Леши Бурстона



Стрит-арт На бедственную ситуацию в городе обратили внимание не только активисты, но и уличные художники. На стене дома на Дегтярной улице появился стрит-арт объект под названием «Катастрофа» Леши Бурстона. На рисунке изображен Титаник, который разбился об айсберг и идет ко дну. Только роль айсберга играют глыбы льда, оставленные коммунальными службами на пешеходной зоне после чистки крыши. Группа «Осколки» нарисовала огромную траурно-черную «лопату Беглова», правда, уже на следующий день ее закрасили (как ни странно, снег при этом остался лежать рядом огромной кучей). На набережной реки Фонтанки появился большой рисунок в виде созвездия «Большой ковш», который создала арт-группа «Явь». Художники уверены, что в сложившейся ситуации помочь нам может только гигантский ковш. 8 февраля у «Горьковской» появилось несколько граффити с призывом к врио губернатора Александру Беглову «убрать сосулю» и «прибрать двор».