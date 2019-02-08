В Петербурге выбрали места для двух новых станций на Васильевском острове

Петербургские власти определились с расположением станций метро «Гавань» и «Морской фасад», которые появятся на Васильевском острове к 2030 году.

Новый участком подземки будет следовать за станциями «Театральная» и «Горный институт». «Гавань» откроют на пересечении Наличной улицы и Шкиперского протока, а «Морской фасад» — рядом с Финским заливом, недалеко от одноименного порта. Места для вестибюлей выбрали вместе с местными жителями.

Планировку территорий для станций выполняло ЗАО «Трансэкопроект». Между станциями будет пять километров.

Ранее стало известно, что открытие станции «Горный институт» перенесли на два года. Изначально планировалось, что ее введут в эксплуатацию в ноябре 2019 года.