Лев Лурье призвал ввести в Петербурге чрезвычайное положение из-за плохой уборки снега
5 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялся паблик-ток Григория Ревзина и Льва Лурье. Главный знаток петербургской идентичности призвал ввести в городе чрезвычайное положение из-за плохой уборки снега.
«Ситуация чрезвычайная. Вчера, как вы знаете, погиб студент химико-фармацевтического университета. И это уже вторая смерть. В день 200-300 человек попадают в травмпункты. В любом большом городе мира и России в такой ситуации объявляют чрезвычайное положение. В таком состоянии город жить не может», — заявил Лурье.
Он убежден, что если городские власти понимают, что не справляются, необходимо обратиться за помощью к Москве, ввести чрезвычайное положение, задействовать силовые структуры, курсантов и разрешить привлекать к уборке студентов.
Почему бы не потратить резервный фонд, чтобы заплатить людям, официально освободить от занятий для того, чтобы литейный проспект и Бармалеева улица были доступны для мам с колясками», — продолжил историк.
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Сосуля размером в семь этажей в Московском районе.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
С такими же утверждениями выступили петербургские депутаты: Оксана Дмитриева из «Партии роста», Борис Вишневский из «Яблока», Сергей Трохманенко из «Справедливой России» и Максим Резник. К ним присоединился уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.
Они предложили обязать городские учреждения всех форм собственности организовать уборку снега на своей территории, также привлекать к уборке сотрудников МЧС и Вооруженных сил РФ.
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Сугроб у ТСЖ Красносельского района
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Всю зиму петербуржцы страдают от огромного количества снега и наледи на улицах. В качестве протеста они заваливаются сугробами двери ТСЖ и приносят мешки снега к дверям комитета по благоустройству. Одна супружеская пара не выдержала и подала в суд на чиновников, с просьбой признать их бездействие преступным.
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