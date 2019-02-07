Лев Лурье призвал ввести в Петербурге чрезвычайное положение из-за плохой уборки снега

5 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялся паблик-ток Григория Ревзина и Льва Лурье. Главный знаток петербургской идентичности призвал ввести в городе чрезвычайное положение из-за плохой уборки снега.

«Ситуация чрезвычайная. Вчера, как вы знаете, погиб студент химико-фармацевтического университета. И это уже вторая смерть. В день 200-300 человек попадают в травмпункты. В любом большом городе мира и России в такой ситуации объявляют чрезвычайное положение. В таком состоянии город жить не может», — заявил Лурье.

Он убежден, что если городские власти понимают, что не справляются, необходимо обратиться за помощью к Москве, ввести чрезвычайное положение, задействовать силовые структуры, курсантов и разрешить привлекать к уборке студентов.

Почему бы не потратить резервный фонд, чтобы заплатить людям, официально освободить от занятий для того, чтобы литейный проспект и Бармалеева улица были доступны для мам с колясками», — продолжил историк.