В Петербурге вручат премию «Петербург будущего» тем, кто меняет город к лучшему
6 февраля в зимнем зале отеля «Астория» состоится награждение победителей премии журнала «Собака.ru» «Петербург будущего 2019». Ее гостями станут известные урбанисты, архитекторы, девелоперы, блогеры и другие люди, которым небезразличен наш город. Среди них cамый востребованный каллиграф планеты Покрас Лампас, главный знаток петербургской идентичности Лев Лурье, художник, заменивший таблички на десятках мостов, Юрий Осинин, глава движения «Красивый Петербург» и претендент на пост губернатора Красимир Врански и многие другие.
Лауреаты будут отмечены за то, что делают третий по величине в Европе и самый красивый в России (это наше мнение, никому его не навязываем) мегаполис городом глобальной привлекательности. В 2018-м в Петербурге появились новые общественные пространства, архитектурные сооружения, социальные инициативы и культурные институции. Петербуржцы весь год обсуждали эти резонансные проекты и признали: они изменили город к лучшему. Редакция «Собака.ru» оформила доску почета этих достижений народного хозяйства, а 6 февраля вручит подарки лучшим.
Подробнее о проектах и лауреатах можно прочитать здесь.
Благодарим за поддержку проекта «Петербург будущего 2019» Ауди Центр Витебский, который разделяет наши взгляды на развитие города.
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