В Петербурге вручат премию «Петербург будущего» тем, кто меняет город к лучшему

6 февраля в зимнем зале отеля «Астория» состоится награждение победителей премии журнала «Собака.ru» «Петербург будущего 2019». Ее гостями станут известные урбанисты, архитекторы, девелоперы, блогеры и другие люди, которым небезразличен наш город. Среди них cамый востребованный каллиграф планеты Покрас Лампас , главный знаток петербургской идентичности Лев Лурье , художник, заменивший таблички на десятках мостов, Юрий Осинин , глава движения «Красивый Петербург» и претендент на пост губернатора Красимир Врански и многие другие.

Лауреаты будут отмечены за то, что делают третий по величине в Европе и самый красивый в России (это наше мнение, никому его не навязываем) мегаполис городом глобальной привлекательности. В 2018-м в Петербурге появились новые общественные пространства, архитектурные сооружения, социальные инициативы и культурные институции. Петербуржцы весь год обсуждали эти резонансные проекты и признали: они изменили город к лучшему. Редакция «Собака.ru» оформила доску почета этих достижений народного хозяйства, а 6 февраля вручит подарки лучшим.

Подробнее о проектах и лауреатах можно прочитать здесь.

Благодарим за поддержку проекта «Петербург будущего 2019» Ауди Центр Витебский, который разделяет наши взгляды на развитие города.