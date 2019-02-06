На Смольный подали в суд из-за плохой уборки снега

Петербурженка Диана Демина вместе с супругом подали иск к Смольному из-за плохой уборки снега. Также в заявлении упоминаются администрации Калининского и Выборского районов.

Демина указала, что регулярно ездит на автомобиле по неочищенным от снега и льда улицам, что угрожает ее жизни и здоровью. Женщина рассказала, что ее машину уже выносило на встречную полосу из-за гололедицы. Муж петербурженки тоже пострадал — упал на проезжей части и ударился головой об лед.

Перед этой зимой был принят регламент, согласно которому на дорогах не должно быть больше 6 см снега и неровностей больше 4 см. Рыхлый снег, который только что выпал, необходимо убирать за шесть суток, а колею глубже 3 см — за два дня. Истцы утверждают, что комитет по благоустройству и районные администрации бездействуют.

Жители города просят признать это бездействие незаконным и обязать их привести дороги Петербурга в порядок.