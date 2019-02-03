Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански будет баллотироваться в губернаторы

Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански объявил о решении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга на выборах, которые пройдут осенью 2019 года. Свое обращение Врански записал на видео и опубликовал на своей странице в социальной сети.

«Семь лет назад я основал движение «Красивый Петербург», чтобы решать проблемы города. За это время удалось решить более 35 тысяч проблем и объединить свыше 50 тысяч неравнодушных петербуржцев, которые хотят жить в красивом и чистом городе. Примеру нашей деятельности последовало 60 городов России, которые также основали свои движения», — рассказал основатель движения «Красивый Петербург» и новоиспеченный кандидат в губернаторы Петербурга.

По подсчетам Красимира Врански, в городе около 80 главных проблем. Среди них — незаконная реклама и торговля, некачественная уборка города, обманутые дольщики, недостаток зеленых зон, отсутствие удобного городского транспорта, нехватка парковочных мест, недоступность городской среды для некоторых категорий граждан.

В феврале Врански представит людей, которые могут занять посты вице-губернаторов и членов правительства в случае его победы на выборах. Он также намерен упразднить две трети комитетов и ведомств, а каждому из членов правительства поручить возглавить основные направления развития города. По мнению Врански, это поможет наладить работу и избавиться от лишней бюрократии.

Напомним, еще в 2013 году стартовал проект Красимира Врански «Петербургский Депутат». Он был нацелен на то, чтобы общественность смогла увидеть, на что способен отдельно взятый муниципал. В 2014 году движение «Красивый Петербург» разработало интерактивную карту разбитых дорог города. Активисты нашли 241 дорогу с неудовлетворительным состоянием асфальта – проект готовили совместно с петербуржцами, которые обращались к организаторам.