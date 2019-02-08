Совладелец бара «Скотный двор» Ринат Умяров запустил приложение-путеводитель по Петербургу и Москве

Журналист и совладелец кафе-бара «Скотный Двор» Ринат Умяров вместе с Генадием Бажуковым и Александром Сабадырем запустили приложение «Сапсан» — мобильный гид о том, как развлекаться и куда ходить танцевать ил выпивать в двух столицах. Гид Умярова по Петербургу для москвичей «Москаляке на заметку» с советами о правильной шаверме, барах-парикмахерских и ресторанах разошелся по интернету и стал классикой неформальных путеводителей. Цель приложения «Сапсан» — объединить жителей Москвы и Петербурга. «Это трипадвайзер и форсквер для подготовленной аудитории с широкими взглядами и развитым вкусом» — рассказывает сам Умяров. Сейчас в приложение уже добавлены рекомендации создателей о Петербурге, но скоро появятся новые советы, в том числе от известных в городе предпринимателей, художников, рестораторов. В марте команда «Сапсана» добавит рекомендации о Москве. Над дизайном приложения работал Александ Фукстов. Скачать «Сапсан» и составить план на выходные можно уже сейчас:

Для IOS

Для ANDROID