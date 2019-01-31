В Александро-Невской лавре появился «православный терминал»
Петербуржцы выложили в сеть «православный терминал», который установлен в Александро-Невской лавре. Пожертвования собираются не храму, а благотворительному фонду WorldVita.
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Фото: BubbleJim/Pikabu.ru
На стенде указано, что каждому пожертвованию присваивается персональный код, который поможет отследить отправленные средства на сайте фонда.
На такую новинку петербуржцы отреагировали неоднозначно — некоторых смутила религиозная атрибутика на терминале от благотворительной организации.
Фонд WorldVita помогает детям с тяжелыми, редкими и трудноизлечимыми заболеваниями проходить лечение в российских больницах и иностранных клиниках, где показатели выздоровления выше всего.
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