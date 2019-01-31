В Александро-Невской лавре появился «православный терминал»

Петербуржцы выложили в сеть «православный терминал», который установлен в Александро-Невской лавре. Пожертвования собираются не храму, а благотворительному фонду WorldVita.

На стенде указано, что каждому пожертвованию присваивается персональный код, который поможет отследить отправленные средства на сайте фонда.

На такую новинку петербуржцы отреагировали неоднозначно — некоторых смутила религиозная атрибутика на терминале от благотворительной организации.

Фонд WorldVita помогает детям с тяжелыми, редкими и трудноизлечимыми заболеваниями проходить лечение в российских больницах и иностранных клиниках, где показатели выздоровления выше всего.

