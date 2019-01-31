18+

В Александро-Невской лавре появился «православный терминал»

Петербуржцы выложили в сеть «православный терминал», который установлен в Александро-Невской лавре. Пожертвования собираются не храму, а благотворительному фонду WorldVita. 

  • Фото: BubbleJim/Pikabu.ru

 

На стенде указано, что каждому пожертвованию присваивается персональный код, который поможет отследить отправленные средства на сайте фонда. 

На такую новинку петербуржцы отреагировали неоднозначно — некоторых смутила религиозная атрибутика на терминале от благотворительной организации.

Фонд WorldVita помогает детям с тяжелыми, редкими и трудноизлечимыми заболеваниями проходить лечение в российских больницах и иностранных клиниках, где показатели выздоровления выше всего.
 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также