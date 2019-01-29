10 самых красивых исторических дверей Петербурга

Ежедневно мы открываем десятки дверей, как правило, не обращая на них никакого внимания. Но далеко не всегда перед нами глухие железные полотна родом из 1990-х или стеклопакеты 2000-х, иногда это чудом сохранившиеся произведения декоративного искусства с более чем столетней историей.

Петербургу, несмотря на многочисленные утраты, начавшиеся еще в 1970-х во время так называемого «комплексного капремонта» и продолжающиеся по сей день, все-таки повезло сберечь некоторые из оригинальных входных дверей, облик которых был задуман архитекторами как неотъемлемая часть фасадов, а иногда и важная их часть. Особенно ярко это проявилось в постройках, выполненных в стиле модерн на рубеже XIX-XX веков, когда, подчиняясь идее gesamtkunstwerk, декоративные мотивы органично перетекали в отделку внутренних помещений, входных порталов – во все архитектурные элементы вплоть до мельчайших деталей вроде оконных задвижек или дверных ручек.