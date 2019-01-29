10 самых красивых исторических дверей Петербурга
Автор Instagram-аккаунта @oldoorspb Дарья Макарова находит самые интересные двери Петербурга с по меньшей мере столетней историей. Специально для «Собака.ru» она выбрала 10 удивительных экземпляров.
Ежедневно мы открываем десятки дверей, как правило, не обращая на них никакого внимания. Но далеко не всегда перед нами глухие железные полотна родом из 1990-х или стеклопакеты 2000-х, иногда это чудом сохранившиеся произведения декоративного искусства с более чем столетней историей.
Петербургу, несмотря на многочисленные утраты, начавшиеся еще в 1970-х во время так называемого «комплексного капремонта» и продолжающиеся по сей день, все-таки повезло сберечь некоторые из оригинальных входных дверей, облик которых был задуман архитекторами как неотъемлемая часть фасадов, а иногда и важная их часть. Особенно ярко это проявилось в постройках, выполненных в стиле модерн на рубеже XIX-XX веков, когда, подчиняясь идее gesamtkunstwerk, декоративные мотивы органично перетекали в отделку внутренних помещений, входных порталов – во все архитектурные элементы вплоть до мельчайших деталей вроде оконных задвижек или дверных ручек.
Виленский переулок, 3
Дверям доходного дома А. Г. Романова (1904) посчастливилось сохранить не только резные детали, но и стекло с травленым орнаментом в верхней фрамуге.
Улица Рубинштейна, 4
Роскошные двери доходного дома А. П. Палкина (1903-1904), украшенные витражом, фацетированными стеклами и резным цветочным орнаментом.
Пушкинская улица, 18
Эклектичные двери доходного дома А. П. Рот (1876), соединившие в себе мотивы неоренессанса, неороманского и русского стилей.
7-я Советская улица, 36; улица Жуковского, 31
Предельно лаконичные в деталях, но впечатляющие общей тектоникой двери доходных домов Б.-Х.М.Яполутер (1909) и С. М. Дейчмана (1908).
Кирочная ул., 49
Спрятанные во дворе (и, быть может, потому неплохо сохранившиеся) двери доходного дома М. В. Захарова (1909-1910).
Детская улица, 15 к2
Одни из самых Insta-популярных дверей Петербурга украшают дом Общества пособия бедным женщинам (1908-1909) на Васильевском острове. Венки, перевязанные лентами, повторяются в лепном декоре фасада.
Стремянная улица, 11
Двери собственного доходного дома архитектора А. Ф. Бубыря (1906-1907) под стать общему облику здания, выполненного в стиле северного модерна: необычная форма, отточенность линий, нордическая лаконичность.
Суворовский проспект, 47
Еще одни эклектичные двери в доходном доме, который, согласно архивным данным, принадлежал Г. Г. Романову (1901-1903). В нижней части сохранились позеленевшие от времени оригинальные латунные накладки.
Большой проспект ПС, 74
Неоклассические металлические двери с чеканным орнаментом в доходном доме А. А. Антоновой (1912-1913) на Петроградской стороне.
Текст и фото: @oldoorspb Дарья Макарова
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