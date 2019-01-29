Фрунзенский радиус петербургского метро обещают открыть осенью

Глава комитета по развитию транспорта Сергей Харлашин заявил, что новые станции метро Фрунзенского радиуса откроются уже осенью 2019 года и «школьники 1 сентября поедут в метро».

В настоящий момент Смольный ведет переговоры по достройке всех линий метрополитена сразу с несколькими подрядчиками: «Стройтрансгаз», «Ойкумена» и «Трансинжстрой». Конкурсы объявят уже на этой неделе.

Ранее Смольный расторг контракт с «Метростроем» и законсервировал строительство новых станций до заключения договора с новым подрядчиком. Компания должна была сдать станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на фиолетовой ветке, «Театральную» и «Горную» на оранжевой ветке и«Юго-Западную» и «Путиловскую» на коричневой ветке.

Работы про строительству Фрунзенского радиуса должны были закончиться до конца 2018 года.