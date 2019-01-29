Против петербургского бара возбудили дело из-за непристойной рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело против бара на Литейном проспекте. Заведение подозревают в нарушении закона о рекламе.

Жалобу подала одна из местных жительниц, которая возмущена рекламой: «В витрине заведения, выходящей прямо на Литейный проспект, размещена реклама, содержащая непристойные выражения. Несмотря на закрытие 2 букв с помощью знаков "*" слово читается однозначно».

В ведомстве подтвердили, что в баннере есть намек на нецензурную лексику. Отмечается, что у данного бара это уже не первый случай эпатажной рекламы.

«Любая реклама должна разрабатываться с высокой степенью ответственности перед обществом. Учитывая, что это уже рецидив хочется поинтересоваться у руководства точки общепита: неужели у вас так плохо с креативом?», — говорит руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.