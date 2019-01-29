В Петербурге ожидается резкое потепление

В самом конце января морозы в Петербурге отступят — в город придет резкое потепление. Как сообщают синоптики, днем 29 января температура воздуха составит -4 градуса.

В отдельных районах ожидаются осадки и метель. Ночью похолодает до -12 градусов. Но уже к среде температура поднимется до нуля днем и -5 ночью.

Напомним, рабочая неделя в городе началась с 20-градусных морозов, которые держаться в Петербурге не первый день. Но зима — не повод отказываться от красивой одежды: взгляните на модников города, которые носят брюки, юбки и платья даже в суровый 20-градусный мороз.