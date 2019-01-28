«Собака.ru» открыла регистрацию на паблик-ток Григория Ревзина и Льва Лурье

«Собака.ru» пристально следит за позитивными изменениями любимого города. В январе мы выпустили специальный номер журнала о «Петербурге будущего», а 6 февраля во второй раз вручим премию «Петербург будущего 2019» героям, дающим импульс к его развитию: архитекторам, урбанистам, художникам, дизайнерам, активистам и девелоперам.

В рамках премии мы решили проводить паблик-токи: в одном из них примут участие ведущий архитектурный критик страны, партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин и главный знаток петербургской идентичности Лев Лурье.

Встреча пройдет 5 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж». С 18.00 до 19.00 — сбор гостей и осмотр экспозиции выставки «Христос в темнице» специально для посетителей.

Вход строго по регистрации, пройти которую можно здесь. Количество мест ограничено! Партнер мероприятия - Центральный выставочный зал «Манеж».