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«Собака.ru» открыла регистрацию на паблик-ток Григория Ревзина и Льва Лурье

«Собака.ru» пристально следит за позитивными изменениями любимого города. В январе мы выпустили специальный номер журнала о «Петербурге будущего», а 6 февраля во второй раз вручим премию «Петербург будущего 2019» героям, дающим импульс к его развитию: архитекторам, урбанистам, художникам, дизайнерам, активистам и девелоперам.

В рамках премии мы решили проводить паблик-токи: в одном из них примут участие ведущий архитектурный критик страны, партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин и главный знаток петербургской идентичности Лев Лурье

Встреча пройдет 5 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж». С 18.00 до 19.00 — сбор гостей и осмотр экспозиции выставки «Христос в темнице» специально для посетителей. 

Вход строго по регистрации, пройти которую можно здесь. Количество мест ограничено! Партнер мероприятия - Центральный выставочный зал «Манеж».

 


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Автор: Анастасия Плахова
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