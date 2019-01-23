В Петербурге запускают проект по восстановлению исторических зданий «Том Сойер Фест»

В Петербурге запускают проект «Том Сойер Фест», задача которого — восстановление исторической среды. Волонтеры будут искать и восстанавливать здания, представляющие историческую и культурную ценность.

Организаторы объявили, что ищут в Петербурге здание, восстановлением которого займутся в этом сезоне. Оно должно состоять из двух этажей, быть исторически значимым, но при этом не быть памятником. Предложить свою идею можно в сообществе проекта. Петербуржцы уже предложили заняться особняком Бремме на 12-й линии В.О.

«Том Сойер Фест» зародился в Самаре в 2015 году. Затем фестиваль стали проводить в Казани, Саратове, Калуге и других российских городах. Удалось отремонтировать уже около 60 зданий.

Ранее петербургские депутаты заявили, что хотят разрешить привлекать волонтеров к реставрации памятников. Пока что это неосуществимо на законодательном уровне.