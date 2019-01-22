Плитку на «Новокрестовской» сняли, чтобы она не обвалилась. Теперь там висит полиэтилен

В вестибюле станции метро «Новокрестовская» сразу в нескольких местах сняли облицовочную плитку. Теперь стены там покрыты полиэтиленом.

Сотрудники метрополитена рассказали, что это сделано для того, чтобы плитки не отвалилась окончательно. В нескольких местах она начала рушиться и падать на траволаторы.