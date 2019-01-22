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Плитку на «Новокрестовской» сняли, чтобы она не обвалилась. Теперь там висит полиэтилен

В вестибюле станции метро «Новокрестовская» сразу в нескольких местах сняли облицовочную плитку. Теперь стены там покрыты полиэтиленом.

Сотрудники метрополитена рассказали, что это сделано для того, чтобы плитки не отвалилась окончательно. В нескольких местах она начала рушиться и падать на траволаторы. 

 

Осенью на двух новых станциях петербургского метро, «Беговой» и «Новокрестовской», нашли более тысячи дефектов. Работы по их устранению ведутся по гарантии и проходят ночью, без закрытия станций и остановки движения поездов. На безопасность пассажиров, по утверждению пресс-службы метрополитена, дефекты не влияют. 


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