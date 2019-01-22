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Красногвардейский район предложили сделать зоной, свободной для граффити

Музей стрит-арта предложил сделать Красногвардейский район Петербурга сделать свободной зоной для граффити. 

«В Красногвардейском районе расположено множество индустриальных построек, с которыми можно и нужно работать. Красочные рисунки на безликих зданиях облагораживают город, а мировой опыт развития стрит-арта говорит о том, что уличное искусство выходит на новый уровень именно тогда, когда правительство дает художникам место, где они могут реализовывать свои проекты», — говорят представители музея.

Также специалисты предложили организовать неофициальный экспертный совет, который будет помогать горожанам и художникам ценность граффити. Инициатива вдохновлена действиями депутата Дениса Четырбока, который разработал законопроект о легализации граффити в Петербурге. 

 

Ранее проект HoodGraff вместе с Четырбоком объявили конкурс в поддержку граффити — горожанам предлагают сфотографироваться на фоне любимого городского стрит-арта. Снимок нужно выложить «ВКонтакте» или Instagram с хэштегом #мы_за_граффити.

Победителя конкурса определит лично руководитель проекта HoodGraff Артём Бурж. Тому, кто сделает лучшее фото, он проведет индивидуальный мастер-класс по уличному искусству. 

«Этим конкурсом мы хотим поддержать и ускорить легализацию граффити в Петербурге, — рассказали «Собака.ru» в HoodGraff. — Победитель получит возможность поучаствовать в нашем новом проекте». Подробности этого проекта пока держаться в секрете. 

Конкурс объявили после того, как в администрацию Центрального района Петербурга поступила жалоба на граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Этот стрит-арт появился там вместо портрета Юрия Шевчука, который закрасили из-за точно такой же жалобы. 


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Автор: sobaka
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