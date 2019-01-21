В петербургских поликлиниках перестали выдавать лекарства людям с ВИЧ

ВИЧ-положительные петербуржцы больше не могут получить лекарства по месту жительства — их выдачу в отделениях хронических вирусных инфекций (ОХВИ) приостановили. Теперь получить терапию можно только в городском «СПИД-центре».

В поликлиниках люди с ВИЧ смогут только сдавать анализы и получать врачебную консультацию. Выдачу лекарств приостановили из-за того, что в 2018 году контрольно-счетная палата не нашла оснований для работы ОХВИ.

Всего на октябрь 2018 года в Петербурге функционировали десять ОХВИ, лекарства там получали 4171. В СПИД-центре терапию получают 19,6 тысяч человек. Контрольно-счетная палата составила и направила в комитет по здравоохранению акт, по согласно которому у ведомства нет нормативных документов, чтобы выдавать препараты.

В комитете утверждают, что выдача лекарств приостановлена временно, и прежним механизм постараются вернуть.