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В петербургских поликлиниках перестали выдавать лекарства людям с ВИЧ

ВИЧ-положительные петербуржцы больше не могут получить лекарства по месту жительства — их выдачу в отделениях хронических вирусных инфекций (ОХВИ) приостановили. Теперь получить терапию можно только в городском «СПИД-центре».

В поликлиниках люди с ВИЧ смогут только сдавать анализы и получать врачебную консультацию. Выдачу лекарств приостановили из-за того, что в 2018 году контрольно-счетная палата не нашла оснований для работы ОХВИ. 

Всего на октябрь 2018 года в Петербурге функционировали десять ОХВИ, лекарства там получали 4171. В СПИД-центре терапию получают 19,6 тысяч человек. Контрольно-счетная палата составила и направила в комитет по здравоохранению акт, по согласно которому у ведомства нет нормативных документов, чтобы выдавать препараты. 

В комитете утверждают, что выдача лекарств приостановлена временно, и прежним механизм постараются вернуть. 

 

Борис Конаков: «Я живу с ВИЧ»

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Автор: sobaka
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