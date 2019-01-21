8 невероятных петербургских парадных, сравнимых с музеями

Петербурженки Софья и Полина Хутинаевы создали фотопроект о самых красивых парадных города. В списке — помещения доходных домов Дехтиринского, Елисеева, Иоффе и других. Авторы объясняют, чем примечательны выбранные парадные и как в них можно попасть. Доходный дом В. А. Новинского

Адрес: переулок Крылова, дом 1

Доходный дом В. А. Новинского в 1885-1886 построил архитектор Б.К. Веселовский. На стенах парадной сохранилась оригинальная лепнина XIX века, но цвет стен и неаккуратно прокрашенные фрагменты лепнины выдают современную эпоху. В этом доме с 1923 по 1928 год располагалось Ленинградское Вегетарианское общество. Вход в парадную с Садовой улицы. Чтобы открыть дверь, нужно набрать на домофоне 3В. Доходный дом Г.Г. Елисеева

Адрес: Набережная Фонтанки, дом 64

Доходный дом Г.Г. Елисеева построен архитектором Г. В. Барановским в 1889 — 1890 годах. После 1898 года Барановский стал главным архитектором всех предприятий Елисеевых. Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» на Невском проспекте — его же рук дело. Главная парадная смотрит прямо на Фонтанку. Чтобы попасть, нужно ждать, когда кто-то выйдет.

Доходный дом Г.Г. Елисеева

Адрес: улица Ломоносова, дом 14

Дом 14 — также творение Барановского. Построен в 1891 — 1892 годах. Парадная этого дома довольно известна, она часто появляется в соцсетях и получила название «Ромашка». В верхней части окон стоят оригинальные желтые стекла, которые по замыслу архитектора создают теплый свет на пространстве винтовой лестницы. Полностью сохранилась балюстрада на верхнем этаже. В парадной располагается несколько отелей. Чтобы попасть внутрь, нужно просто набрать на домофоне номер любого отеля. Доходный дом Ш.З. Иоффе

Адрес: улица Рубинштейна, дом 40

Доходный дом Ш. З. Иоффе построен в 1913 — 1914 гг. архитектором А. Л. Лишневским. В 1930 — 1940-х годах здесь жил ученый-физик М. П. Бронштейн и его жена Л. К. Чуковская, писательница, продолжательница дела отца К.И. Чуковского. Этот дом находится «Пяти углах». Один фасад дома выходит на улицу Рубинштейна, другой на Загородный проспект. Вход в нужную парадную — с Загородного проспекта.

Доходный дом

Адрес: улица Рубинштейна, дом 26

История этого дома начинается в 1822 году. Каким был его первоначальный вид, предположить сложно, поскольку после этого он перестраивался целых в 1873 и 1906 годах. Предположительно, эта парадная сохранилась со времен последней перестройки. Вход в парадную между аркой и кафе «Барселона». Чтобы попасть в парадную, нужно позвонить в отель — Boutique apartment. Доходный дом Второго российского страхового общества

Адрес: Гороховая улица, дом 3

В доме, построенном архитектором А.В. Кенелем в 1912-1915 годах, теперь отель и пара ресторанов. Парадную перестроили, но остался красивый вид: в двух шага Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Доходный дом страхового общества «Россия»

Адрес: Большая Морская, дом 35

На Большую Морскую, 35 попасть очень просто — там находится музейно-выставочный центр «Росфото». Здание было построено в 1905 — 1907 годах архитектором В.В. Ильяшевым и инженером А. А. Гимпель. Здесь располагался доходный дом страхового общества «Россия», а на первом этаже были магазины, в том числе, «Рояли и пианино Я. Беккера». Дом купца купца Эрнеста Фридриха Юнкера

Адрес: Большая Морская, дом 34

Здание было построено в 1873 году Р. Яковлевым для купца Эрнеста Фридриха Юнкера. С конца 1880-х годов оно было в руках Марии Карловны Кальмейер. В её доме работало правление Владикавказской железной дороги, музыкальный магазин и музыкальная фабрика «Циммерман». Парадная рядом с аркой и овальным окном над крыльцом. На домофоне набираем номер отеля, дверь откроется сама собой



Доходный дом Ю. Б. Бака

Адрес: Кирочная улица, дом 24

