21 января в небе над Петербургом можно будет наблюдать полное лунное затмение
21 января в небе над Петербургом можно будет наблюдать полное лунное затмение. Московский планетарий сообщает, что явление произойдет с 06:34 до 09:51 по московскому времени на территории северо-запада европейской части России, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока.
Пик полного лунного затмения придется на 8:12 утра — в этот момент потемнение Луны будет максимальным, а сам естественный спутник Земли окрасится в красноватый или коричневый оттенок. Какой именно цвет будет у предстоящего полного затмения зависит от состояния верхних слоев атмосферы Земли. Продолжительность затмения составит в целом 3 часа 17 минут. Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты — в это время земная тень полностью затмит видимую поверхность небесного тела.
В планетарии отмечают, что условия для хорошей видимости затмения будут лучше на более западных точках наблюдения. Теневое затмение будет видно с начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах Европейской части России. Условия наблюдения будут затрудняться светлеющим небом, на котором Луна будет едва заметна.
Уникальность предстоящего лунного затмения в том, что оно произойдет вблизи точки перигея — это ближайшая к Земле точка орбиты Луны. Такое расположение позволяет показаться Суперлуне — видимый диаметр естественного спутника нашей планеты увеличится примерно на 8 % относительно среднего значения. Это становится возможным благодаря тому, что полная Луна в момент затмения подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстают по времени не больше, чем на 3 дня. В московском планетарии сообщают, что это первое суперлуние 2019 года. Второе и самое близкое произойдет 19 февраля 2019 года.
Наблюдать лунное затмение можно четырьмя разными способами — невооруженным глазом (так можно будет заметить, как будет меняться ее цвет), биноклем с увеличением от 7 до 20 крат, через телескоп и фотографически — для этого подойдет как короткофокусный, так и длиннофокусный объектив. Самое время вооружиться подзорной трубой и фотокамерой.
Напомним, в январе прошлого года Петербург наблюдал кровавое суперлуние. Спутник Земли прошел максимально близко к планете — на расстоянии 356 тысяч километров. А 27 июля жители Земли увидели самое длительное в XXI веке полное затмение Луны и противостояние Марса. Оба астрономических явления совпали по времени впервые за 188 лет. «Собака.ru» собрала снимки Луны в этот день — в преддверии первого за этот год затмения предлагаем посмотреть на них.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.