21 января в небе над Петербургом можно будет наблюдать полное лунное затмение. Московский планетарий сообщает , что явление произойдет с 06:34 до 09:51 по московскому времени на территории северо-запада европейской части России, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока.

Пик полного лунного затмения придется на 8:12 утра — в этот момент потемнение Луны будет максимальным, а сам естественный спутник Земли окрасится в красноватый или коричневый оттенок. Какой именно цвет будет у предстоящего полного затмения зависит от состояния верхних слоев атмосферы Земли. Продолжительность затмения составит в целом 3 часа 17 минут. Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты — в это время земная тень полностью затмит видимую поверхность небесного тела.

В планетарии отмечают, что условия для хорошей видимости затмения будут лучше на более западных точках наблюдения. Теневое затмение будет видно с начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах Европейской части России. Условия наблюдения будут затрудняться светлеющим небом, на котором Луна будет едва заметна.