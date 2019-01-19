В Петербурге появится «комбинированный» проездной — с возможностью оплаты в электричках
В первом квартале 2019 года в Петербурге появится «комбинированный» проездной. По нему петербуржцы смогут оплачивать проезд не только в наземном транспорте и метро, но и в электричках. О новом способе оплаты сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский — соответствующая инициатива была одобрена Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга.
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Фото: кадр из фильма "Служебный роман"
ГУП «Петербургский метрополитен» и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) согласовали решение по вопросу введения «комбинированного» проездного билета. Он будет совмещать в себе месячный единый проездной билет на трамвай, троллейбус, автобус и метро и абонемент на месяц — проездной, действующий на пригородном железнодорожном транспорте. Продаваться билет будет в кассах метро, в настоящий момент определяется его стоимость и зона действия.
Соответствующее решение было выдвинуто после того, как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский подал запрос на его реализацию. По мнению парламентария, новый проездной станет удобным вариантом для тех пассажиров, которые добираются до места назначения сперва на электричке, а потом на метро или наземном транспорте.
Напомним, чтобы пополнить проездной билет, петербуржцам больше не придется посещать вестибюль метро. ГУП «Пассажиравтотранс» водит новую опцию, благодаря которой зачисление ресурса на «Подорожник» станет возможным и в наземном транспорте города. А в январе появился еще один способ — пополнение проездного через Telegram-бот.
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