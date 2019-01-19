В Петербурге появится «комбинированный» проездной — с возможностью оплаты в электричках

В первом квартале 2019 года в Петербурге появится «комбинированный» проездной. По нему петербуржцы смогут оплачивать проезд не только в наземном транспорте и метро, но и в электричках. О новом способе оплаты сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский — соответствующая инициатива была одобрена Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга.

ГУП «Петербургский метрополитен» и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) согласовали решение по вопросу введения «комбинированного» проездного билета. Он будет совмещать в себе месячный единый проездной билет на трамвай, троллейбус, автобус и метро и абонемент на месяц — проездной, действующий на пригородном железнодорожном транспорте. Продаваться билет будет в кассах метро, в настоящий момент определяется его стоимость и зона действия.

Соответствующее решение было выдвинуто после того, как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский подал запрос на его реализацию. По мнению парламентария, новый проездной станет удобным вариантом для тех пассажиров, которые добираются до места назначения сперва на электричке, а потом на метро или наземном транспорте.