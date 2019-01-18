Петербургский музей организует пешеходный челлендж по маршрутам жителей блокадного Ленинграда

Музей «Невская застава» организует для петербуржцев «пешеходный челлендж» по маршрутам жителей блокадного Ленинграда.

26 и 27 января участникам предлагают пройти несколько десятков километров точно также, как это делал художник Василий Власов. Группы уже полностью сформированы, следующий шанс принять участие — 3 февраля.

В 1941 году Власову заказали изготовить колоду карт с карикатурными изображениями врага и художнику приходилось пешком ходить от своего дома на Васильевском острове до литографии, расположенной на территории нынешней «Пролетарской». Затем технолог Андрей Панченко относил оттиски на фабрику на Петроградской стороне — тоже пешком.

Музей составил маршрут по Власова и Панченко: участники встретятся на Васильевском острове, пройдут до здания бывшей Карточной фабрики на проспекте Обуховской обороны, а затем отравятся на Петроградский остров. Такое мероприятие уже организовывали в прошлом году — тогда из 17 участников до финиша дошли только четверо и один сотрудник музея.