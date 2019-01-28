4 истории петербуржцев, которые отреставрировали исторические парадные своими силами

Список петербуржцев, решивших за свой счет (и буквально собственными руками) заняться ремонтом в старом фонде, с каждым годом пополняется. «Собака.ru» рассказывает четыре замечательные истории восстановления парадных, а инициаторы ремонта делятся лайфхаками.

Первый ряд слева направо: Максим Павличук с женой Алиной и сыном Марком, Сережа Красюков, Маргарита Ким (в кресле), ретривер Блэк, без которого не проходит ни одно правление ТСЖ, Маргарита Скворцова (в кресле), Маруся с медведем и ее мама София Никонова (на ручках кресла), Валентина Ахадова, Юрий Клейнер, Борис Бабурин, позади которого стоят сын Глеб и жена Светлана. Второй ряд слева направо: Лидия Булыгина, Ольга Красюкова, Юлия Виноградова с дочерью Риммой и сыном Сашей, Савелий Зибарев, Виктория Кава- лерова, Надежда Николаевская Третий ряд слева направо: Мария Шарапова, Вячеслав Фетцов, близнецы Александр и Алина Болотины, управдом Юлия Василевская, Александр Назаров, Ирина Шлыкова

Жители дома на Добролюбова, 19 Реставрация этой парадной началась еще в середине 1990-х, когда несколько собственников занялись восстановлением мраморной лестницы, — а в финале истории уже общими усилиями всех жильцов были отреставрированы 42 витража, камин зеркала и светильники. Адрес Архитектор Яков Гевирц построил доходный дом акционерного общества «Строитель» в 1915 году. После революции по этому адресу жила советская номенклатура. Как было В начале 1990-х годов штукатурка в парадной была отбита до кирпича, окна с остатками витражей заколочены досками, по мраморной лестнице скатывали чугунные батареи. Камин и черепаховые светильники сняли в конце перестройки местные «хозяйственники». Как стало Самым сложным был вопрос подбора мрамора: современный каррарский не подходил по цвету, поэтому на стены пошел турецкий, а на лестницу — уральский. Одно из последних дополнений в интерьере — хрустальная люстра, купленная новым соседом Максимом.

Ужас запустения в парадной дома на Добролюбова, 19, не остановил жильцов, которые смогли победить разруху.

За чей счет Работы финансировали сами жители: в общую копилку принимали и сто рублей, и тысячу долларов. Декор возрождали по архиву Якова Гевирца, который хранят дети архитектора. Препятствия Все члены ТСЖ постоянно начеку: то с подачи чиновников ремонт лицевого фасада исключат из городских планов, то согласуют перепланировку со сносом несущих стен без согласия собственников. Лайфхак Самостоятельное управление через ТСЖ — в противном случае жилкомсервис будет рекомендовать залить историческую лестницу цементом, а бороться с затопленными подвалами и вовсе откажется.

Елена Гаудасинская На помощь профессору Консерватории пришли художники и студенты Академии Штиглица — совместно они вернули исторический облик парадной в доходном доме барона Фитингофа на Мойке, 100. Адрес Четырехэтажное здание в стиле неоренессанс построено в середине XIX века. До этого здесь располагался дом с трактиром купца Поцелуева — тогда известное всем название получил и близлежащий мост. Как было Стены в парадной были обшарпаны, повсюду торчали трубы, а по полу бегали крысы. Сначала солистка Мариинского театра Ирина Богачева, ее супруг, оперный режиссер Станислав Гаудасинский, и их дочь, профессор Консерватории Елена Гаудасинская, своими силами приводили парадную в порядок, но требовался капитальный ремонт. Затем за работы взялся фонд «Мастер класс», который привлек к ним студентов Академии Штиглица и художников.

Как стало После замены всех инженерных сетей художники расписали медальоны, повесили стилизованную люстру и восстановили витраж. На лестнице появились кованые ограждения и новые ступени белого мрамора. За чей счет Часть расходов взяли на себя город и Жилищное агентство Адмиралтейского района, а реставрацию исторической дубовой двери помогла финансировать семья Гаудасинских. Лайфхак Дубовое окно в парадной не подлежало восстановлению, но специалисты Kramarev Group реанимировали его, используя дерево и алюминий. Эта же технология применялась и в процессе реставрации Екатерининского дворца.

Даниил Ягирский Родители будущего историка принялись восстанавливать парадную, как только четыре года назад пере­ехали в доходный дом В. Г. Чубакова на Большом проспекте П.С., 5. Семья привела в должный вид балясины, перила лестницы, входную дверь, шпингалеты и витражи. Адрес Дом с арочными окнами, вазами на парапете и скругленным углом, формирующим облик квартала и начало Зверинской улицы, построил архитектор Вильгельм Ван-дер-Гюхт в 1910 году. Как было В 2014 году фасад здания был отремонтирован, но парадная была в заброшенном состоянии, хотя часть декора — немецкая плитка, окна, фурнитура, дверные ручки — сохранилась. Как стало Реставрация началась с восстановления лепнины, которую дополняли по сохранившимся фрагментам. Наибольшего внимания потребовали витражи: при демонтаже выяснилось, что стекла в спайках еле держатся, а дореволюционные технологии утрачены. За работу взялась мастерская «Русский витраж», которая постаралась придать объектам первоначальный вид.

В 1920-е в доме жил поэт Николай Тихонов, в гости к которому приходили Владимир Маяковский и Ольга Берггольц.

За чей счет Расходы и реализацию проекта Ягирские полностью взяли на себя — многое делали своими руками. Так, лепнину расписывала старшая дочь. Из-за отсутствия помощи соседей работы растянулись на четыре года. Препятствия Исторические элементы пришлось спасать от ЖЭКа, который пытался демонтировать «родную» входную дверь и поставить вместо нее железную. Попытка «благоустройства» оказалась безуспешной: бдительные родители Даниила написали заявление в КГИОП и дверь была спасена. Лайфхак Цвет краски для стен подбирали так, чтобы он совпадал с цветовой гаммой фасада, — остановились на светло-желтом оттенке.

Олег Шемаров Cовладелец заведений Jack & Chan и Со-Оp Garage переехал в доходный дом графа Апраксина несколько лет назад. Потратив полтора года на переговоры с управляющей компанией по поводу ремонта парадной, он взялся за него сам и сделал входную группу образцом советского модернизма. Адрес Здание в стиле классицизм на набережной реки Фонтанки, 67 было построено архитектором Андреем Бертельсом во второй половине XIX века. Заказчиком выступил граф Антон Степанович Апраксин, владелец одноименных торговых рядов, инициатор создания одного из лучших частных театров в Петербурге — ныне имени Товстоногова. Как было Еще в 1960-х сквозь черную винтовую лестницу провели шахту лифта, а чуть позже разрезали часть витражей, чтобы проложить железные переходы на третьем и четвертом этажах. Остальное выглядело традиционно: многочисленные слои масляной краски на стенах, висящие провода, разбитые окна и немного сохранившейся лепнины у карнизов шестиметровых потолков. Как стало Декор, который можно было бы восстановить, практически не сохранился. Олег решил сделать свой собственный проект: снял штукатурку, открыл кирпич, отмыл круглые элементы витражных окон, а стекла, не подлежащие реставрации, заменил.

Согласовывать проект с КГИОП не пришлось: в перечне объектов культурного наследия значится только фасад здания.