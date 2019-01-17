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В Петербурге в четверг ожидают ветер и сильный снегопад

17 января на Петербург обрушатся сильный ветер и снегопад, предупреждается МЧС. Порывы ветра будут достигать 13 м/с. 

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, что толщина снежного покрова увеличится на рекордные 10 см. Метель, которая начнется в четверг, продолжится и в пятницу. 

Днем температура воздуха будет около нуля, а под вечер опуститься до -5. Спасатели рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и держаться подальше от деревьев. 

Ранее петербургский Гидрометцентр рассказал, что за весь декабрь 2018 года солнце светило около 1,4 часа. 


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