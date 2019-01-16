Уикенд в Петербурге с 17 по 20 января

с 17 января

Фестиваль Nordic Shorts



В киноцентре «Родина» с 17 января показывают короткометражное кино Швеции, Норвегии и Финляндии, объединенное в программу Nordic Shorts. Пять игровых фильмов и документальная картина участвовали в конкурсных программах Канн, Венеции, Берлинале и других фестивалей. Среди них – истории о закончившейся автокатастрофой свадьбе, равноправии мужчин и женщин, а также о взрослении.