Уикенд в Петербурге с 17 по 20 января
Выставка «Христос в темнице» в «Манеже», фильм «Стекло» М.Найта Шьямалана в прокате и «Снежное шоу» Вячеслава Полунина в БДТ – как весело провести выходные в городе.
16-10 января-февраля
ЦВЗ «Манеж»
Экспозиция редких деревянных Христосов XVII века решена как инсталляция — в ней используют видео с колышущимися деревьями, бетон, металлические сетки и неоновые нимбы.
с 16 января
В нескольких кинотеатрах Петербурга покажут документальный фильм о художнике Жане-Мишеле Баскии: от его дебюта в искусстве до продажи первой картины. Расписание показов уточняйте здесь.
17 января
19:00
Приют комедианта
В Приюте комедианта – спектакль-бенефис самого харизматичного актера Петербурга Дмитрия Лысенкова. Пьесу «Человек из Подольска» про экзистенциальный допрос в отделении полиции поставил режиссер Михаил Бычков.
с 17 января
Картина – место встречи героев трилогии М.Найта Шьямалана: похитителя с множественным расстройством личности (Джеймс МакЭвой из «Сплита»), уцелевшего при крушении поезда (Брюс Уиллис из «Неуязвимого»), а также злодея с хрупкими костями Мистер Стекло (также появляющийся в «Неуязвимом» Сэмюэл Л. Джексон). Все плохие парни оказываются в одной психиатрической лечебнице.
с 17 января
Бодипозитивная комедия с Дженнифер Энистон. Пухленькая дочь-подросток бывшей королевы красоты участвует из протеста в конкурсе, который когда-то выиграла ее мать, и тем самым затевает плюс-сайз революцию.
с 17 января
Новая версия взаимоотношений и соперничества Марии Стюарт и Елизаветы I, ради которой красавицы Сирша Ронан и Марго Робби перекрасили волосы в рыжий цвет. За основу костюмной драмы был взят роман британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии».
с 17 января
Драма мексиканца Карлоса Рейгадаса в этом году участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Брак известного поэта Хуана и его жена переживают трудные времена, когда на их ранчо появляется объездчик лошадей Фил.
с 17 января
В киноцентре «Родина» с 17 января показывают короткометражное кино Швеции, Норвегии и Финляндии, объединенное в программу Nordic Shorts. Пять игровых фильмов и документальная картина участвовали в конкурсных программах Канн, Венеции, Берлинале и других фестивалей. Среди них – истории о закончившейся автокатастрофой свадьбе, равноправии мужчин и женщин, а также о взрослении.
17 января
19:00
Информационный центр атомной энергии
В Информационном центре атомной энергии (на Итальянской, 16) расскажут про освоение Арктики: про ледоколы-танки, доставку дирижаблями и города под куполом. Вход свободный, но по регистрации.
18-26 января
БДТ
В БДТ – гастроли знаменитого «Снежного шоу» Вячеслава Полунина. Спектакль, получивший множество престижных наград, подходит для всей семьи: на нем взрослые снова почувствуют себя детьми, а дети – не захотят уходить после окончания постановки.
18-19 января-мая
Эрарта
В Эрарте с 18 января стартует экспозиция финского фотографа Арно Рафаэля Минккинена. На его счету более сотни персональных и двухсот групповых выставок по всему миру. Работы Минккинена находятся в коллекциях MoMA в Нью-Йорке, Музея изящных искусств в Бостоне, Центре Помпиду и многих других.
18 января
19:00
«Республика»
В книжном магазине «Республика» журналистка Белла Рапопорт, психоаналитик Нина Савченкова и поэт и философ Елена Костылева прочтут лекцию о полиаморных отношениях – как они стали важной темой для обсуждения в культуре и искусстве, а также породили множество мифов. Вход свободный по регистрации.
18 января
23:59
Stackenschneider
В пятницу формация Roots United устроит первую вечеринку в этом году. В клубе Stackenschneider выступят резиденты объединения – Shutta, Eostra, Module Werk и Hoopa.
19 января
15:00
Social club
В субботу культурно-образовательный проект «Слушай Сюда» проводит встречу с режиссером Семеном Александровским. Он расскажет, как изменился современный театр и его восприятие зрителями.
19 января
17:00
Конгресс-центр «Ленполиграфмаш»
Антрополог Станислав Дробышевский откроет 19 января лекторий «Научная станция» от проекта «Антропогенез.ру». Он расскажет о палеонтологическо-антропологических достижениях науки 2018 года. Например, почему ученые четверть века скрывали полный скелет австралопитека, как выглядел гибрид неандертальцев и денисовцев, где хоббиты (ископаемые людей маленького роста с острова Флорес) спасались от метеоритного дождя.
19-20 января
19:00
Театр на Васильевском
Театр на Васильевском ко Дню прорыва блокады выпускает спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Это история о том, как осада Ленинграда сказалась на судьбе юных Лики, Марата и Леонида. Режиссером стала Виктория Луговая.
19 января
19:00
«Родина»
«Оскароносную» картину Дэнни Бойла в субботу вновь покажут на большом экране. История об участии в шоу «Кто хочет стать миллионером» выросшего в трущобах Индии 18-летнего Джамала Малика будет демонстрироваться на английском языке с субтитрами.
19 января
19:30
«Англетер»
19 и 31 января в «Англетере» покажут фильм Питера Джексона «Они никогда не станут старше», который автор «Властелина колец» снял к столетию с момента окончания Первой Мировой. Он извлек из архивов редкие съемки боев и окопной жизни.
19 января
20:00
Aurora concert hall
Петербургская группа даст большой зимний концерт. Поклонников рок-бэнда Леонида Федорова ждет фирменный микс из альтернативы, авангарда, психоделики и джаза.
19 января
20:00
Opera
Московская инди-группа «Краснознаменная Дивизия имени моей бабушки» 19 января представит в клубе Opera новую пластинку «Увы». Альбом, по словам музыкантов, предназначен «для всех маленьких и слабых» – «таких же, как и мы».
19 января
20:00
Студия перформативных искусств «Сдвиг»
Над постановкой «Театра post» работал один из ведущих молодых российских хореографов и артистов Мариинского театра Максим Петров. Основу сюжета составили популярные песни советской эстрады 1980-х годов, среди которых хиты Софии Ротару и Аллы Пугачевой. Особым образом их смонтировал драматург Павел Пряжко. Спектакль – номинант «Золотой маски».
20 января
12:00
«Политехническая»
Проект «Петербург глазами инженера» проведет трехчасовую автобусную экскурсию, посвященную ленинградской версии модернизма. На ней расскажут про первый небоскреб в нашем городе, пятый корпус ЛЭТИ, испытательную лабораторию ЦНИИ РТК и другие здания. Маршрут начнется у станции метро «Политехническая», а закончится у «Василеостровской».
20 января
15:00
«ОхтаЛаб»
Основатель телеканала «Дождь» Наталья Синдеева расскажет о журналистике как стартапе. Встреча пройдет в воскресенье в «ОхтаЛабе». Вход свободный по регистрации.
до 20 января
«Росфото»
Эти выходные – последний шанс увидеть выставку «Первая мировая война. Флот, авиация, медицина» в «Росфото». Снимки в экспозиции сделаны как российскими фотокорреспондентами (в том числе Карлом Буллой и его сыновьями), так и журналистами стран-союзников и противников. Кроме того, выставку дополняют старинные медицинские приборы, которые в период Первой мировой использовали для оказания первой помощи.
до 21 января
Главный штаб Эрмитажа
В эти выходные заканчивается выставка знаменитой фотографа Анни Лейбовиц. Отдел современного искусства Эрмитажа довольно часто показывает работы, переданные музею в дар. Среди них – снимки Лейбовиц. Фотограф создавала культовые портретов королевы Елизаветы II, Йоко Оно, Джона Леннона, Вуди Аллена и Анджелины Джоли. После выставки девять снимков (в том числе с молодым Леонардо ДиКаприо) отправятся в фонд музея.
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