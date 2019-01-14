Портал «Наш Петербург» хотят реформировать, чтобы спасти граффити

Петербургский депутат Денис Четырбок создал петицию, в которой просит реформировать портал «Наш Петербург». Но его словам, этот сайт из благой инициативы превратился в «орудие войны с граффити».

Четырбок убежден, что некоторые граждане злоупотребляют правом на обращение к власти. Кроме того, многих горожан отпугивают бюрократические тонкости на сайте.

«Я считаю, что все пользователи портала должны проходить обязательную идентификацию. Выход из тени «Александра С.», «Дмитрия Ц.» и многих других анонимов позволит существенно сократить число сомнительных жалоб, которые заведомо не направлены на улучшение качества жизни в нашем городе», — пишет депутат.

Под реформами он подразумевает: идентификацию через соответствующие документы, например СНИЛС; обращаться на портал нужно только в том случае, если остальные инстанции не помогли; заявитель должен не просто «проходить мимо», а быть жителем той территории, где он заметил нарушение. Петицию направят врио губернатора Александру Беглову и спикеру парламента Вячеславу Макарову.

Напомним, петербуржцы уже несколько лет ведут борьбу за любимые граффити, которые коммунальщики закрашивают из-за жалоб на портал «Наш Петербург». Чтобы ускорить процесс легализации стрит-арта, Четырбок совместно с командой уличных художников HoodGraff проводят конкурс, победитель которого получит индивидуальный мастер-класс по граффити.