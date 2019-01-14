Монумент Николая I переименовали в «Памятник тряпке»

Конная статуя Николая I на Исаакиевской площади теперь называется в Google Maps «Памятником тряпке». Горожане обратили на это внимание 14 января.

Дело в том, что осень 2018 года началась комплексная реставрация памятника и он до сих пор укрыт строительными лесами. Это может продлиться еще два года, потому что монумент, по словам чиновников, находится не в лучшем состоянии. Подрядчиком вступает мастерская «Наследие», которая осуществляет эти работы за 23,95 млн рублей.

Если вбить в Google «Памятник тряпке» — поисковик выдаст изображение Николая I