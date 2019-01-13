Для защиты петербургских водителей на улицах города установили религиозные билборды

Вдоль дорог и магистралей Петербурга в декабре появилось 60 новых рекламных щитов. На них изображены Ксения Петербургская, Александр Невский, Серафим, Антоний, Николай и другие православные святых и мученики, которых просят «молить бога о нас». Религиозные билборды, по словам заказчика, призваны защитить петербургских водителей от происшествий на дорогах.

Инициатором «защитных действий» выступила коммерческая организация ООО ТД «Мир Света», а не религиозный институт. Сообщается, что 60 билбордов арендованы сроком до конца января текущего года. Через посредников организация установила 50 масштабных изображений святых в различных районах Ленинградской области. По подсчетам, на выполнение задумки ушло более 2 млн рублей. Щиты устанавливаются на тех участках дорог, где развивается наибольшая скорость, а, соответственно, и возрастает риск аварий.

Бывший собственник компании-заказчика Валерий Гусев подчеркивает, что рекламная кампания не преследует каких-либо бизнес-целей, а является исключительно социальным проектом, направленным на снижение численности аварий и происшествий на дорогах Петербурга. Он вспомнил, что такие щиты уже устанавливались вдоль дорог Тверской области — и это действительно помогло. «Это дало эффект. Мы запросили данные ГИБДД в сравнении с 2016 и 2015 годами. При равном количестве ДТП на трассах, где были установлены билборды, погибло в три раза меньше людей», — приводит статистику Гусев.

«Фонтанка» напоминает, что ранее рекламные щиты подобной тематики появлялись в Петербурге в 2016-2017 годах — в рамках просветительского проекта «Твой святой: Небесные покровители Санкт-Петербурга». В рамках кампании 2018-2019 года работы по установлению «щитов от аварий» не согласовывались с петербургской епархией, но консультации со священнослужителями по различным уточняющим вопросам проводились.