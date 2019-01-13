В доходном доме Станового в Петербурге восстановили столетнюю историческую дверь
Историческая деревянная дверь спустя 10 лет вернулась в фасадный ансамбль доходного дома Станового на Мытнинской улице, 5. Активисты «Центрального района за комфортную среду обитания» поделились результатом совместной работы совета дома и мастерской В. И. Парунова, которая занимается реставрационными работами.
Изменения начали происходить с подачи петербургского активиста Ярослава Кострова, который проживает в этом доме. Он обратился в мастерскую В. И. Парунова с просьбой восстановить историческую деревянную дверь — о ее наличии сообщил владелец магазина на Мытнинской, 5. Историческую дверь пришлось заменить на новую металлопластиковую из-за поношенного состояния входной конструкции.
«Когда мы обсуждали вопрос восстановления парадных дверей, оказалось, что непосредственно оригинальных дверей не сохранилось, но удача была на нашей стороне. В сентябре через Ярослава к нам обратился владелец магазина в том же доме с просьбой восстановить входную дверь в магазин. Несколько лет назад, когда дверь пришла в упадок, ее сняли и заменили временной», — рассказывают в мастерской.
Реставрационные работы растянулись на четыре месяца из-за плохого состояния двери. В мастерской В. И. Парунова нашли и установили около 120 деталей «не родных» для данной входной конструкции, но выполненных из того же материала. Они также восстановили оригинальную тонировку двери цвета «медовый ясень», а все дополнительные затраты взяли на себя — «не только из любви к фасадам родного города, но и из-за принципа никогда не изменять уже обозначенные цены». Отметим, что мастерская В. И. Парунова существует с 2006 года «в первую очередь, как группа единомышленников» — профессионалы различных специальностей и направлений, мастера-краснодеревщики, историки и искусствоведы сохраняют исторический облик города, собирают архивы материалов, восстанавливают окна, входные зоны, лепнины, мебель и старинные паркетные настилы.
Активисты и совет дома воодушевились и рассчитывают на то, что до наступления весны смогут восстановить и другие исторические элементы фасада доходного дома Станового на Мытнинской улице, 5. «Почти 10 лет мы ждали этого события — и вот оно свершилось. Место уродливого стеклопакета заняла прекрасная, только что отреставрированная дверь из медового ясеня! До наступления весны совет дома планирует заменить убогие металлические полотна дворовых парадных на красивые деревянные с расстекловкой», — сообщают в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания». Они также подтверждают, что будут продолжать сотрудничать с мастерской В. И. Парунова — все работы будут произведены ими.
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Изначально мы планировали закончить восстановление двери за месяц. Как это часто бывает с реставрацией, в процессе открылось множество нюансов. Во-первых, сама дверь была в ужаснейшем состоянии. Мы установили порядка 120 заделок: они должны быть выполнены из того же материала, что и сама дверь (то есть из ясеня) и быть приблизительно того же возраста (около 100 лет). Во-вторых, сложным был вопрос с тонировкой двери. Цвет оригинала - медовый ясень. Мы перепробовали больше 30 видов различных тонировок, смешивали их сами и в итоге нашли нужный оттенок. Не меньше забот было и с дверной коробкой, которая была буквально нашпигована металическими стяжками, да и вырезаные на коробке совы были забиты грязью, маслом и остатками краски. В итоге срок работ увеличился до 4 месяцев, а бюджет вырос в 3 раза. Разницу между оговоренным заранее бюджетом и получившимся в итоге мастерская взяла на себя: не только из любви к фасадам родного города, но и из-за принципа никогда не изменять уже обозначенные цены. . . . #мастерскаяПарунова #мастерская_Парунова #домСтанового #реставрациядверей #восстановлениедверей #арх_дверь #реставрацияспб #деревяннаядверь #северныймодерн
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