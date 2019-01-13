В доходном доме Станового в Петербурге восстановили столетнюю историческую дверь

Историческая деревянная дверь спустя 10 лет вернулась в фасадный ансамбль доходного дома Станового на Мытнинской улице, 5. Активисты «Центрального района за комфортную среду обитания» поделились результатом совместной работы совета дома и мастерской В. И. Парунова, которая занимается реставрационными работами.

Здесь и далее фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"



Изменения начали происходить с подачи петербургского активиста Ярослава Кострова, который проживает в этом доме. Он обратился в мастерскую В. И. Парунова с просьбой восстановить историческую деревянную дверь — о ее наличии сообщил владелец магазина на Мытнинской, 5. Историческую дверь пришлось заменить на новую металлопластиковую из-за поношенного состояния входной конструкции.

«Когда мы обсуждали вопрос восстановления парадных дверей, оказалось, что непосредственно оригинальных дверей не сохранилось, но удача была на нашей стороне. В сентябре через Ярослава к нам обратился владелец магазина в том же доме с просьбой восстановить входную дверь в магазин. Несколько лет назад, когда дверь пришла в упадок, ее сняли и заменили временной», — рассказывают в мастерской.

Реставрационные работы растянулись на четыре месяца из-за плохого состояния двери. В мастерской В. И. Парунова нашли и установили около 120 деталей «не родных» для данной входной конструкции, но выполненных из того же материала. Они также восстановили оригинальную тонировку двери цвета «медовый ясень», а все дополнительные затраты взяли на себя — «не только из любви к фасадам родного города, но и из-за принципа никогда не изменять уже обозначенные цены». Отметим, что мастерская В. И. Парунова существует с 2006 года «в первую очередь, как группа единомышленников» — профессионалы различных специальностей и направлений, мастера-краснодеревщики, историки и искусствоведы сохраняют исторический облик города, собирают архивы материалов, восстанавливают окна, входные зоны, лепнины, мебель и старинные паркетные настилы.