Башня Святого Олафа в Выборгском замке открыта для посетителей после реставрации
В Выборгском замке завершилась реставрация башни Святого Олафа — объекта культурного наследия федерального значения. Работы по восстановлению исторического вида башни закончились еще в октябре 2017 года, однако для посетителей ее открыли только сейчас.
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Фото: Выборгский объединенный музей-заповедник
От глаз посетителей башня Святого Олафа была скрыта с февраля 2017 года. Первые гости поднялись на смотровую площадку на Замковом острове еще во время новогодних праздников. С 12 января она перейдет на регулярный график работы — пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. По будням смотровая площадка открыта с 12:00 до 16:00, а в выходные дни с 11:00 до 17:00. Попасть на нее и увидеть местами обновленный Выборг с высоты птичьего полета можно в составе группы не более 25 человек, которые формируются в начале каждого часа.
В сообществе Выборгского музея-заповедника сообщают, что по входному билету доступна не только смотровая площадка — еще три этажа башни, на которых расположены постоянные экспозиции музея и выставочный зал. Экскурсовод также расскажет посетителям об этапах строительства, реставрации и истории башни Святого Олафа.
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Фото: Выборгский объединенный музей-заповедник
Башня святого Олафа располагается на самой высокой площадке Замкового острова — в центре Выборгского замка. В 1293 году она была построена шведами, а названа в честь норвежского короля Олафа, крестившего Скандинавию. Долгое время башня была самым высоким сооружением региона. Ее реставрация началась в феврале 2017 года на конкурсной основе. Были восстановлены утраченные межэтажные перекрытия, что позволило использовать башню так же в качестве музейного комплекса. Восстановили интерьеры башни, включая стены, внутристенные лесенки и металлические фермы купола, появилась новая лестница с комфортным углом подъема, а также люки для подъема крупных экспонатов.
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