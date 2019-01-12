Башня Святого Олафа в Выборгском замке открыта для посетителей после реставрации

В Выборгском замке завершилась реставрация башни Святого Олафа — объекта культурного наследия федерального значения. Работы по восстановлению исторического вида башни закончились еще в октябре 2017 года, однако для посетителей ее открыли только сейчас.

От глаз посетителей башня Святого Олафа была скрыта с февраля 2017 года. Первые гости поднялись на смотровую площадку на Замковом острове еще во время новогодних праздников. С 12 января она перейдет на регулярный график работы — пять дней в неделю, кроме понедельника и вторника. По будням смотровая площадка открыта с 12:00 до 16:00, а в выходные дни с 11:00 до 17:00. Попасть на нее и увидеть местами обновленный Выборг с высоты птичьего полета можно в составе группы не более 25 человек, которые формируются в начале каждого часа.

В сообществе Выборгского музея-заповедника сообщают, что по входному билету доступна не только смотровая площадка — еще три этажа башни, на которых расположены постоянные экспозиции музея и выставочный зал. Экскурсовод также расскажет посетителям об этапах строительства, реставрации и истории башни Святого Олафа.