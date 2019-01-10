До конца недели в Петербурге ожидаются снегопады

В петербургском Гидроментцентре расказали, какой погоды горожанам ждать на этой недел. 10 января температура воздуха составит -6 градусов, днем ожидаются снегопады. На дорогах будет гололед.

В пятницу Петербург накроет метель, а столбик термометра опустится до -8 градусов ночью. Из-за натаких погодных условий на дорогах возможна сложная обстановка. На выходных ситуация примерно такая же.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в январе 2019 года. По предварительным данным синоптиков, по всей России температура воздуха в пределах нормы или немного выше.

На северо-западе страны, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, выпадет больше нормы осадков. Температура — от -4 до -9 градусов.

Общие тенденции в прогнозе на декабрь, январь и февраль говорят о том, что зима в целом не будет суровой, говорят синоптики.

Активисты Петербурга устроили опрос и узнали, довольны ли жители города уборкой снега. Выяснилось, что каждый пятый петербуржец даже не заметил работы коммунальщиков.