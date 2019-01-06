Жители улицы Рубинштейна жалуются на работу дорожных служб в ночное время

Петербуржцы, живущие на улице Рубинштейна, жалуются на активную работу дорожных служб. Этому поспособствовали погодные условия — в ночное время под окнами горожан с шумом очищают дороги от снега. Однако «Фонтанка» сообщает , что, по мнению самих дорожников, с законом о тишине такие работы н расходятся.

6 января работы по избавлению от заносов и гололедицы не дали спокойно выспаться петербуржцам на Рубинштейна. Ночью под окнами домов работали 8 эвакуаторов, 4 погрузчика и десять дворников. Горожане рассказывают, что в полночь в домах дребезжали стекла от шума и активной работы снегоуборочных машин, тракторов, грузовиков и эвакуаторов. «Асфальт трещит, дома покачиваются, дети просыпаются и кричат, пенсионеры хватаются за сердце», — жалуются горожане. Петербуржцы пытались исправить ситуацию звонками в экстренные службы, но утихомирить стучащих лопатами рабочих так и не удалось. В службах отвечали, что такие работы продлятся до половины восьмого утра и в положение потерявших сон граждан так и не вошли.

В комитете по благоустройству отнеслись к ситуации с сочувствием, однако предупредили, что график уборки дорог изменить не удастся. Это связано с тем, что в ночное время снегоуборочная техника не мешает автомобилистам и пешеходам. «Улица запаркована так, что даже небольшая техника не может заехать без риска повредить автомобили. Приходится эвакуаторами переставлять машины, убирать снег, а потом возвращать их на место. Это трудоёмко и более затратно, но другого выхода нет», — объяснили в Смольном.

Напомним, в 2015 году улицу Рубинштейна (или хотя бы ее часть) предложили сделать пешеходной. С такой инициативой к вице-губернатору Игорю Албину обратились муниципальный депутат Артемий Галицын и МОО «Живой Питер». А также МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает петербуржцев о наступлении морозов и метелей под Рождество. Но неблагоприятные погодные условия продержатся не так долго. Спустя сутки погодные условия вновь изменятся.