Артемий Лебедев разрешил свободное использование логотипа Петербурга, от которого отказался город

Российский дизайнер Артемий Лебедев разрешил свободное и бесплатное использование логотипа Санкт-Петербурга, который его студия разработала. Это произошло из-за судебных разбирательств вокруг изображения, которые начались летом прошлого года.

4 июня Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева о туристическом логотипе Петербурга. Спор между антимонопольщиками и чиновниками тянется с 2016 года. Поводом стало заявление в УФАС, которое подало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Компания утверждала, что Смольный и «Студия Артемия Лебедева» в условиях конфиденциальности заключили договор на разработку туристического логотипа Петербурга. Работы стоили комитету символический 1 рубль. Однако тот факт, что закупка производилась без открытого конкурса, создал дискриминационные условия для других участников рынка.

Как пишет «Бумага», Артемий Лебедев сообщил, что после судебного процесса права на изображение логотипа Петербурга вернулись к студии. В Смольном не стали обращаться к студии Лебедева за новым логотипом и открыли конкурс работ на соискание нового изображения. Это послужило поводом сделать прежний логотип бесплатным. «Теперь логотип официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий для любых питерских целей — напечатать с ним футболки, чехлы для айфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле. Короче, логотип можно использовать для чего душе угодно. Главное — чтобы это шло на пользу Питеру и бизнесу», — пояснил Артемий Лебедев.

Напомним, в ноябре 2014 года дизайн-студия Артемия Лебедева разработала логотип Петербурга. Бренд городу молодежная коллегия выбирала с помощью прохожих на улицах — выясняла, с каким цветом, поэтом, достопримечательностью ассоциируется Петербург. Туристско-информационное бюро проводило интернет-голосование за символ. 25 июня 2018 года стало известно, что от работы Лебедева откажутся — и Петербург получит новый туристический логотип вместо работы Студии Артемия Лебедева.