Видео дня: «Вечерний Ургант» провел ироничный «Голубой Огонек»

За день до Нового года на Первом канале прошел ироничный «Голубой огонек» — переосмысление привычного всем формата новогодних шоу с серпантином, шампанским и звездами российской эстрады. Если по каким-то причинам вам надоело пересматривать «Иронию судьбы» из года в год, «Собака.ru» нашла альтернативный вариант — фрешмены года поют песни из 90-х, Данила Поперечный читает монолог Михаила Задорнова, а Little Big задушевно исполняют композицию группы «Любэ».

«Голубой Ургант» начался со слов о том, что жанр теряет свои позиции — поэтому Ургант и команда решили сделать его «стильным, актуальным, современным» с помощью молодых и перспективных музыкантов и комиков страны, о которых говорили в 2018 году.

Первый «Голубой огонек» вышел в эфир в 1962 году. Изначально программа транслировалась еженедельно по выходным дням, а затем — только по праздничным и нерабочим. В выпусках «Огонька» принимали участие известные советские исполнители оперы, балета, оперетты, цирка, народной и эстрадной музыки, а также почетные гости. Ежегодной телепередачей «Огонек» стал в 1964 году — традиционно он выходит в ночь с 31 декабря на 1 января.