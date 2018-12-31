Фото дня: тюлень Крошик поздравил петербуржцев с Новым годом

Спасенный тюлень Крошик, который живет под крылом «Фонда друзей балтийской нерпы», поздравил петербуржцев с наступающим 2019 годом. Но делал он это долго — отказывался вылезать на лед, как сообщают зоозащитники, в воде ему теплее.

«Лишь после длительных уговоров и дачи рыбных взяток Крошик ненадолго вылез наружу, обнюхал елочку, повалил ее и уполз под лед, преподав нам в Старом году весьма наглядный урок. Так что, в Новом году, постараемся ничего больше не откладывать на потом и делать всё сразу, чего и всем вам желаем», — пишут в сообществе.

Детеныш балтийской нерпы Крошик — любимец петербуржцев. Ему настолько понравилось жить в домашних условиях центра спасения балтийской нерпы, что он не захотел возвращаться в дикую природу. Что касается нерпы, поселившейся под мостом, она так и будет праздновать Новый год в облюбованном месте. Зоозащитники также рассказали о том, где проведут свои новогодние праздники Мишка и Минька, еще одни герои этого года. Мишка будет встречать Новый год у маяка Толбухин, а Минька у Стороженского маяка.