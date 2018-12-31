В Петербурге откроют памятник Даниилу Гранину

29 декабря в Смольном состоялось заседание по вопросам памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию писателя Даниила Гранина. Пресс-служба администрации сообщает, что памятник петербургскому писателю появится в городе в ноябре 2019 года.

Фото: "Даниил Гранин вдохновляет" ВКонтакте

Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. Там же расположен культурно-просветительский центр имени Даниила Гранина. Конкурсные работы будут приниматься до 31 марта следующего года.

В январе 2019 года также пройдут Первые Гранинские чтения. А 9 февраля в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича пройдет вечер-концерт с участием Академического симфонического оркестра филармонии, Мариса Янсона и Дениса Мацуева. Мероприятие станет официальным открытием «Года столетия Даниила Гранина». В этот же день будет торжественно открыта мемориальная доска на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, где проживал писатель.