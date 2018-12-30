Аэропорт Пулково поставил исторический рекорд посещаемости
Петербургский аэропорт Пулково поставил исторический рекорд посещаемости. 28 декабря главные воздушные ворота Северной столицы приняли 18-миллионного пассажира. О круглой цифре сообщает пресс-служба аэропорта.
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Фото: пресс-служба «Воздушные ворота Северной столицы»
В 2018 году Пулково обслужил 18 миллионов человек — это рекордная цифра для аэропорта и одновременно предельная пропускная способность. Юбилейным пассажиром стала Людмила Бембеева, которая вылетала из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом DP517 авиакомпании «Победа». В уходящем году не только исторический рекорд стал знаковым событием — в Пулкове открылось 19 новых маршрутов и началось обслуживание четырех новых авиакомпаний. Аэропорт также впервые принял самый большой пассажирский самолет в мире — Airbus A380, а также один из новейших типов узкофюзеляжных лайнеров Boeing 737 MAX.
«Отметка в 18 млн человек — это исторический рекорд для воздушной гавани Санкт-Петербурга. Мы благодарны за доверие нашим пассажирам, которые выбирают Пулково как отправную точку для своих путешествий по всему миру и как воздушные ворота в Россию», — отметил Владимир Якушев, генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Напомним, вечером 25 октября в аэропорту Пулково приземлился самый большой в мире пассажирский авиалайнер — Airbus А380 компании Emirates. В самолете есть спа-салон, зона отдыха, салоны первого и бизнес-классов, а также система развлечений. В ноябре также стало известно о том, что Смольный займется подготовкой проектов всех возможных вариантов транспортной связи Петербурга с аэропортом Пулково.
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