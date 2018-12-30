Аэропорт Пулково поставил исторический рекорд посещаемости

В 2018 году Пулково обслужил 18 миллионов человек — это рекордная цифра для аэропорта и одновременно предельная пропускная способность. Юбилейным пассажиром стала Людмила Бембеева, которая вылетала из Санкт-Петербурга в Волгоград рейсом DP517 авиакомпании «Победа». В уходящем году не только исторический рекорд стал знаковым событием — в Пулкове открылось 19 новых маршрутов и началось обслуживание четырех новых авиакомпаний. Аэропорт также впервые принял самый большой пассажирский самолет в мире — Airbus A380, а также один из новейших типов узкофюзеляжных лайнеров Boeing 737 MAX.