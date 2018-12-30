В Петербурге появились школы, лицеи и часовня имени бразильского стриптизера

В Петербурге появились государственные учреждения, названные в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса. Несколько школ, техникумов, а также храм-часовня, танцевальный клуб и продовольственный магазин теперь носят имя танцора.

Новые названия заметили ночью 30 декабря. Сервис Google «Карты» позволяет уточнять информацию об объектах, тем самым переименовывать их — по всей видимости, этим и занялся неизвестный. На данный момент переименованными остались продовольственный магазин, техникум, пять школ, а также некий «Дом Рикардо Милоса» на Ахматовской улице.

Бразильский стриптизер Рикардо Милос стал известен благодаря видео, на котором он танцует в красной бандане и трусах с принтом в виде американского флага. В интернет-мем танцор превратился после того, как на видео наложили песню Butterfly группы Smile.dk. Благодаря веселому саундтреку видео стало вирусным.