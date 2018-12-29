В Петербурге назвали новые сроки открытия станций Фрунзенского радиуса

Смольный назвал новые сроки открытия Фрунзенского радиуса петербургского метро, куда входят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утверждает, что работы по строительству закончаться не позднее 27 мая 2019 года.

Изначально станции собирались открыть до конца 2018 года, но в ноябре стало известно, что подрядчик («Метрострой») не успевает завршить работы вовремя.

Как уже писал РБК Петербург, изначально метростроители планировали сдать эти станции до конца 2018 года. Осенью стало известно, что подрядчик (ОАО «Метрострой») не успеет завершить работы вовремя. После этого в Смольном отметили, что город может привлечь нового подрядчика на достройку объектов.

Из-за срыва сроков строительства Смольный заявил, что намерен найти другого подрядчика, который завершит строительство Фрунзенского радиуса.

Ранее стало известно, что открытие станции метро «Горный институт» перенесли на два года. Все объекты на новом участке оранжевой ветки запустят в 2021 году. От графика также отстает строительство коричневой ветки метрополитена.