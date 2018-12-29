Режим работы музеев Петербурга и Ленобласти в новогодние праздники

«Собака.ru» рассказывает, какие музеи Петербурга и Ленинградской области будут принимать посетителей даже утром 1 января, а какие уйдут на каникулы вместе со всеми.

Музеи Петербурга:

Государственный Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2)

31 и 1 января музей закрыт, со 2 января работает в обычном режиме: вторник, четверг, суббота, воскресенье с 10.30 до 18.00; среда, пятница с 10.30 до 21.00.

Государственный Русский музей (Инженерная ул., 2-4)

29 декабря музей работает с 10.00 до 17.00; Михайловский дворец и корпус Бенуа работают до 19.00. 31 декабря и 1 января —музей закрыт.

Со 2 января музей работает в обычном режиме: понедельник, среда с 10.00 до 18.00; вторник – выходной; четверг с 13.00 до 21.00; пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00.

Кунсткамера (Университетская наб., 3)

31 декабря и 1 января музей закрыт; 2-13 января музей открыт с 11.00 до 18.00.

Эрарта. Музей современного искусства (29-я линия В.О., 2)

31 декабря 10.00 – 18.00; 1 января 14.00 – 22.00; 2-14 января 10.00 – 22.00 без выходных.

Музей-макет «Петровская Акватория» (Малая Морская ул., дом 4/1, ТРК «Адмирал»)

31 декабря музей работает с 10.00 до 18.00. 1 января — с 13.00 до 22.00. Все остальные дни музей работает в обычном режиме, с 10.00 до 22.00.

Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)

31 декабря с 10.00 до 17.00. 1 января – выходной. Со 2 января музей работает без выходных с 10.00 до 20.45.

Российский этнографический музей (Инженерная ул., 4/1)

29 декабря 2018 года музей работает с 10.00 до 17.00. 30 декабря — с 11.00 до 19.00, а 31 декабря и 01 января — не работает. Со 2 по 6 января музей работает по обычному расписанию (понедельник – выходной; вторник с 10.00 до 21.00; среда, четверг, пятница, суббота с 10.00 до 18.00).

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Александровский парк, 7)

31 декабря и 1 января музей закрыт. 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января работает по обычному расписанию с 11.00 до 18.00. 7, 9, 16, 23, 30 и 31 января музей закрыт.

Центральный выставочный зал «Манеж» (Исаакиевская площадь, 1)

29 и 30 декабря выставочный зал работает с 10:30 до 21:10. 31 декабря и 1 января «Манеж» закрыт, 2 января работает с 11.00 до 20.30. С 3 января график работы с 10:30 до 20:30.

Петропавловская крепость

С 31 декабря по 8 января работает в обычном режиме с 10:00 до 16:00. Среда — выходной.

Планетарий №1 (Наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц)

31 декабря работает с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, со 2 января — с 10:00 до 22:00.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный пр., 53)

31 декабря и 1 января выходные, 2 января музей открыт с 13:00 до 20:00, с 3 января работает в обычном режиме— с 10:30 до 18:30.

Музей-квартира Бродского (пл. Искусств, 3)

31 декабря и 1 января музей закрыт, со 2 января работает в обычном режиме с 11:00 до 19:00.