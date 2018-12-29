Режим работы музеев Петербурга и Ленобласти в новогодние праздники
«Собака.ru» рассказывает, какие музеи Петербурга и Ленинградской области будут принимать посетителей даже утром 1 января, а какие уйдут на каникулы вместе со всеми.
Музеи Петербурга:
Государственный Эрмитаж (Дворцовая площадь, 2)
31 и 1 января музей закрыт, со 2 января работает в обычном режиме: вторник, четверг, суббота, воскресенье с 10.30 до 18.00; среда, пятница с 10.30 до 21.00.
Государственный Русский музей (Инженерная ул., 2-4)
29 декабря музей работает с 10.00 до 17.00; Михайловский дворец и корпус Бенуа работают до 19.00. 31 декабря и 1 января —музей закрыт.
Со 2 января музей работает в обычном режиме: понедельник, среда с 10.00 до 18.00; вторник – выходной; четверг с 13.00 до 21.00; пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00.
Кунсткамера (Университетская наб., 3)
31 декабря и 1 января музей закрыт; 2-13 января музей открыт с 11.00 до 18.00.
Эрарта. Музей современного искусства (29-я линия В.О., 2)
31 декабря 10.00 – 18.00; 1 января 14.00 – 22.00; 2-14 января 10.00 – 22.00 без выходных.
Музей-макет «Петровская Акватория» (Малая Морская ул., дом 4/1, ТРК «Адмирал»)
31 декабря музей работает с 10.00 до 18.00. 1 января — с 13.00 до 22.00. Все остальные дни музей работает в обычном режиме, с 10.00 до 22.00.
Музей Фаберже (наб. реки Фонтанки, 21)
31 декабря с 10.00 до 17.00. 1 января – выходной. Со 2 января музей работает без выходных с 10.00 до 20.45.
Российский этнографический музей (Инженерная ул., 4/1)
29 декабря 2018 года музей работает с 10.00 до 17.00. 30 декабря — с 11.00 до 19.00, а 31 декабря и 01 января — не работает. Со 2 по 6 января музей работает по обычному расписанию (понедельник – выходной; вторник с 10.00 до 21.00; среда, четверг, пятница, суббота с 10.00 до 18.00).
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Александровский парк, 7)
31 декабря и 1 января музей закрыт. 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января работает по обычному расписанию с 11.00 до 18.00. 7, 9, 16, 23, 30 и 31 января музей закрыт.
Центральный выставочный зал «Манеж» (Исаакиевская площадь, 1)
29 и 30 декабря выставочный зал работает с 10:30 до 21:10. 31 декабря и 1 января «Манеж» закрыт, 2 января работает с 11.00 до 20.30. С 3 января график работы с 10:30 до 20:30.
Петропавловская крепость
С 31 декабря по 8 января работает в обычном режиме с 10:00 до 16:00. Среда — выходной.
Планетарий №1 (Наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц)
31 декабря работает с 10:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, со 2 января — с 10:00 до 22:00.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный пр., 53)
31 декабря и 1 января выходные, 2 января музей открыт с 13:00 до 20:00, с 3 января работает в обычном режиме— с 10:30 до 18:30.
Музей-квартира Бродского (пл. Искусств, 3)
31 декабря и 1 января музей закрыт, со 2 января работает в обычном режиме с 11:00 до 19:00.
Музеи Ленобласти:
Большой Петергофский дворец (Разводная ул., 2, Петергоф)
Открыт с 10.30 до 18.00 29 декабря, 2-6 января, 8 января. 30, 31 декабря, 1, 7 января — выходные в музее.
Большой Екатерининский дворец (Садовая ул., 7, Пушкин)
C 29 декабря по 8 января продажа билетов с 12.00 до 16.45 (вход на экспозицию до 17.00). 31 декабря и 1 января Екатерининский дворец-музей закрыт.
Большой Гатчинский дворец (Гатчина, Дворцовая площадь)
31 декабря с 10.00 до 15.00 (касса до 14.00). 1 января — музей закрыт. 2-8 января с 11.00 до 19.00 (касса до 18.00).
Государственный мемориальный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова (ул. Римского-Корсакова, 12, Тихвин)
31 декабря, 1, 7 января — музей закрыт. В остальные дни работает в обычном режиме: с 10.00 до 17.00, понедельник – выходной.
Приоратский дворец (ул. Чкалова, 22А, Гатчина)
31 декабря с 10.00 до 16.00 (касса до 15.30). 1 января — музей закрыт. 2-8 января с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30).
Музей-заповедник Павловск (г. Павловск, Садовая ул., 20)
31 декабря для посещения открыты только Парадные залы и Жилые комнаты с 10:00 до 15:00. 1 января — музей закрыт. 2 ,3, 7 и 8 января открыты для посещения только Парадные залы и Жилые комнаты с 10:00 до 18:00. 5 и с 9 по 13 января заповедник работает в обычном режиме.
Музей-заповедник Ораниенбаум (Дворцовый проспект, д. 50)
Работает в обычном режиме 9:00-19:00.
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